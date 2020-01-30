Канада расширила санкции против России из-за Крыма

В санкционный список попали шесть человек, причастных к проведению незаконных выборов.

Канада вводит санкции против шести лиц, причастных к незаконным выборам в оккупированном Крыму. Об этом в Twitter сообщил глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань.

"Канада вводит санкции в отношении шести лиц, участвовавших в нелегитимных выборах, проведенных в оккупированном Россией Крыму. Поддержка Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима", - говорится в его сообщении.

Министр иностранных дел Канады не назвал имен людей, попавших под новые санкции.

Фото: twitter.com/FP_Champagne

Напомним, управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 29 января объявило о введении санкций в отношении восьми человек и одной компании в ответ на продолжающуюся агрессию России против Украины и оккупацию Крымского полуострова.

В санкционном списке OFAC оказались председатель оккупационного правительства Крыма с 1 октября 2019 года Юрий Гоцанюк; врио губернатора Севастополя с 11 июля 2019 года Михаил Развожаев; председатель парламента Севастополя с 14 сентября 2019 года Владимир Немцев; председатель городской избирательной комиссии Севастополя Сергей Даниленко; заместитель главы горизбиркома Севастополя Лидия Басова; секретарь горизбиркома Севастополя Екатерина Пыркова, а также член Совета Федерации от Севастополя с 14 сентября 2019 года Екатерина Алтабаева.