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Корниенко назвал «Слугу народа» центристской партией

Партия о «том, чтобы сделать жизнь народа лучше».

Корниенко назвал «Слугу народа» центристской партией
Александр Корниенко
Фото: Анна Стешенко

«Слуга народа» экономически и идеологически является центристской партией.

Об этом в программе «Hard с Влащенко» заявил глава партии Александр Корниенко.

«По факту сейчас это уже центристская партия. Это значит, что есть более левые составляющие в нашей политики, а есть более правые составляющие», - отметил Корниенко.

Они добавил, что партия «Слуга народа» о «том, чтобы сделать жизнь народа лучше».

«Как это называть, это уже дальше дискурс», - добавил Корниенко.

Глава партии отметил, что власть проводит либеральные реформы в экономике, но в гуманитарной сфере пока не определились с идеологией.

«Тут есть много моментов, которые могут нас ссорить внутри страны», - сказал Корниенко.

Напомним, в мае 2019 года идеолог партии Руслан Стефанчук назвал «Слугу народа» либертарианской. Но уже через несколько месяцев лидер партии Дмитрий Разумков сказал, что не согласен со Стефанчуком, потому что в социальной сфере пойти по пути либертарианства невозможно.

В ноябре новым главой партии был избран Александр Корниенко. Сразу после избрания он заявил, что «Слуга народа» отойдет от идеологии либертарианства. «Либеральные идеи не всеми поддерживаются, надо искать компромисс с социалистическими», - отметил Корниенко.

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