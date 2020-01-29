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В ПАСЕ разрешили голосовать делегатам из России, которые поддерживали аннексию Крыма

Об этом говорится в решении регламентного комитета. 

В ПАСЕ разрешили голосовать делегатам из России, которые поддерживали аннексию Крыма
Фото: unian.net

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял решение, что российская делегация должна продолжать работу без санкций. Об этом пишет "Украинская правда".

На основании этого закрыли рассмотрение жалобы, инициированной латвийской депутаткой Марией Голубевой и поддержанной депутатами других стран. Согласно с регламентом ПАСЕ, если комитет отклоняет обжалование по процедурным обстоятельствам, оно автоматически считается одобренным ассамблеей, однако решение комитета должно быть зачитано на заседании.

Комитет постановил, что рассмотрел жалобу по двум обстоятельствам:

  • в российскую делегацию входят депутаты, избранные по одномандатному округу с учетом голосов в Крыму;
  • в российскую делегацию входят сенаторы, поддержавшие аннексию Крыма и которые находятся под международными санкциями.

Ассамблея посчитала, что эти пункты не являются достаточными для внедрения ограничений для таких депутатов.

"Комитет решил, что полномочия российской парламентской делегации должны быть подтверждены", — говорится в решении.

Напомним, вчера заместитель председателя Госдумы Российской Федерации, глава российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Петр Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ.

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