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Партия "Слуга народа" является лидером электоральных симпатий по опросу Центра Разумкова

На втором месте ОПЗЖ, на третьем — "Европейская солидарность". 

Партия "Слуга народа" является лидером электоральных симпатий по опросу Центра Разумкова
Фото: 112

Партия "Слуга народа" набрала бы 45,5% голосов, если бы выборы в парламент произошли в ближайшее воскресение. 13,8% проголосовали бы за "Оппозиционную платформу — за жизнь", 12,3% — за "Европейскую солидарность", говорится в результатах опроса Центра Разумкова

8% проголосовали бы за "Батьківщину", 5,2% — за "Силу и честь", 2,9% — за "Громадянську позицію", столько же за Радикальную партию Олега Ляшко, 2,5% за "Голос", 2,2% за "Украинскую стратегию Гройсмана", 1,6% за "Свободу", 0,9% за "Оппозиционный блок", 0,6% за "Национальный корпус", 0,5% за "Партию Шария" и 1,1% за другие партии. 

"Во всех макрорегионах "Слуга народа" является лидером электоральных симпатий. В Западном и Центральном регионах второе место занимает "Европейкая солидарность", а третье — "Батьківщина". В Восточном и Южном регионах второй показатель имеет "Оппозиционная платформа — за жизнь", — говорится в результатах опроса.

Исследование проводилось с 17 по 21 января, было опрошено 2000 респондентов возрастом от 18 лет во всех регионах, кроме оккупированных частей Донецкой и Луганской областей и Крыма. Теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. 

Напомним, на парламентских выборах, которые прошли в июле 2019, "Слуга народа" получила 43,16% голосов (6,3 млн избирателей), "Оппозиционная платформа" - 13,05% (1,9 млн), "Батьківщина" - 8,18% (1,19 млн), "Европейская солидарность" - 8,10% (1,18 млн), "Голос" - 5,82% (852 тыс).

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