Большинство украинцев считают двигателем реформ в стране президента, – опрос

В 2020 году у наших граждан резко возросли надежды на президента.

Большая часть украинцев главным двигателем реформ считают президента. Об этом заявила директор фонда "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива Ирина Бекешкина, подкрепив свои слова результатами исследования, проведенного фондом совместно с социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года, передает "Интерфакс-Украина".

"Кого граждане считают двигателем реформ и кого тормозом реформ? Как никогда основным двигателем реформ с большим разрывом считают президента – 60%, ранее президент также входил в двигатели, но наряду с другими", - сказала Бекешкина.

Согласно исследованию, основными двигателями реформ респонденты также считают правительство – 37%, парламентскую фракцию "Слуга народа" – 30%, население – 27%, общественные организации и волонтеров – 24%.

По мнению респондентов, больше всего препятствуют реформам олигархи - 51%, бюрократия и чиновники - 43%.

По словам Бекешкиной, по сравнению с 2019 годом в сознании украинцев относительно двигателей реформ в стране произошли существенные изменения, поскольку резко возросли надежды на президента - с 24% до 60%, и на большинство в ВР - с 10% до 30%.

В то же время значительно уменьшилось количество уверенных, что двигателем реформ являются страны Запада - с 25% до 12%, а также МВФ и Всемирный банк - с 24% до 12%.

Важнейшей реформой украинцы назвали антикоррупционную - так считают 59,3% опрошенных. 54% и 45,5% соответственно важными считают реформу здравоохранения и пенсионную реформу.

Наименее приоритетными украинцы считают реформы образования - 16,1%, земли - 14,8% и в сфере энергетики - 14,6%.

Из всех реформ относительно успешными признали антикоррупционную реформу - 10%, децентрализации - 10%, здравоохранения и реформирования армии - 9%. Кроме того, 51% опрошенных считают, что новая власть не начала ни одной успешной реформы.

Согласно исследованию, позитивно оценивают работу по реализации необходимых реформ среди органов власти лишь деятельность президента (60% позитивных оценок, 25% – негативных), деятельность правительства оценивают в основном негативно (45% негативных оценок, 36% – позитивных) также как и деятельность ВР (50% негативных оценок и 31% позитивных).

По словам Бекешкиной, украинцы за год стали больше верить в реформы.

"Состояние общественного мнения граждан позитивное - сейчас намного больше, чем год тому назад граждан верят в успех реформ. Год тому назад совсем не верили в успех реформ 23%, сейчас таких осталось 13%. Большинство граждан, аж 80%, считают, что Украина способна преодолеть явные трудности", - отметила она.

Исследование проводилось во всех регионах Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в декабре согласно исследованию фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, 45,9% украинцев назвали Владимира Зеленского политиком года. На втором мете был пятый президент Украины Петр Порошенко с результатом 7,5%.

Далее украинцы назвали лидера партии Батькивщина Юлию Тимошенко (3,3%), спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова (2,8%), лидера партии Оппозиционная платформа — За жизнь Юрия Бойко (2,7%).