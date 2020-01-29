Большинство украинцев считают двигателем реформ в стране президента, – опрос

Большая часть украинцев главным двигателем реформ считают президента. Об этом заявила директор фонда "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива Ирина Бекешкина, подкрепив свои слова результатами исследования, проведенного фондом совместно с социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года, передает "Интерфакс-Украина".
"Кого граждане считают двигателем реформ и кого тормозом реформ? Как никогда основным двигателем реформ с большим разрывом считают президента – 60%, ранее президент также входил в двигатели, но наряду с другими", - сказала Бекешкина.
Согласно исследованию, основными двигателями реформ респонденты также считают правительство – 37%, парламентскую фракцию "Слуга народа" – 30%, население – 27%, общественные организации и волонтеров – 24%.
По мнению респондентов, больше всего препятствуют реформам олигархи - 51%, бюрократия и чиновники - 43%.
По словам Бекешкиной, по сравнению с 2019 годом в сознании украинцев относительно двигателей реформ в стране произошли существенные изменения, поскольку резко возросли надежды на президента - с 24% до 60%, и на большинство в ВР - с 10% до 30%.
В то же время значительно уменьшилось количество уверенных, что двигателем реформ являются страны Запада - с 25% до 12%, а также МВФ и Всемирный банк - с 24% до 12%.
Важнейшей реформой украинцы назвали антикоррупционную - так считают 59,3% опрошенных. 54% и 45,5% соответственно важными считают реформу здравоохранения и пенсионную реформу.
Наименее приоритетными украинцы считают реформы образования - 16,1%, земли - 14,8% и в сфере энергетики - 14,6%.
Из всех реформ относительно успешными признали антикоррупционную реформу - 10%, децентрализации - 10%, здравоохранения и реформирования армии - 9%. Кроме того, 51% опрошенных считают, что новая власть не начала ни одной успешной реформы.
Согласно исследованию, позитивно оценивают работу по реализации необходимых реформ среди органов власти лишь деятельность президента (60% позитивных оценок, 25% – негативных), деятельность правительства оценивают в основном негативно (45% негативных оценок, 36% – позитивных) также как и деятельность ВР (50% негативных оценок и 31% позитивных).
По словам Бекешкиной, украинцы за год стали больше верить в реформы.
"Состояние общественного мнения граждан позитивное - сейчас намного больше, чем год тому назад граждан верят в успех реформ. Год тому назад совсем не верили в успех реформ 23%, сейчас таких осталось 13%. Большинство граждан, аж 80%, считают, что Украина способна преодолеть явные трудности", - отметила она.
Исследование проводилось во всех регионах Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, в декабре согласно исследованию фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, 45,9% украинцев назвали Владимира Зеленского политиком года. На втором мете был пятый президент Украины Петр Порошенко с результатом 7,5%.
Далее украинцы назвали лидера партии Батькивщина Юлию Тимошенко (3,3%), спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова (2,8%), лидера партии Оппозиционная платформа — За жизнь Юрия Бойко (2,7%).