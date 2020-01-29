Двух россиян будут судить за попытку покушения на разведчика в Киеве

Тимур Дзортов, один из задержанных в апреле 2019 года

Служба безопасности Украины завершила расследование попытки покушения на офицера украинской разведки, которое произошло 4 апреля 2019 года в Киеве.

Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

По версии следствия, преступление было организовано сотрудниками спецслужб Российской Федерации, а его непосредственными исполнителями являются два гражданина РФ из числа бывших работников правоохранительных органов страны-агрессора. Они приехали в Украину, используя поддельные паспорта Кыргызстана.

Покушение не удалось, потому что бомба взорвалась во время закладки под автомобиль. В результате один диверсант был серьезно ранен и задержан, из-за взрыва ему оторвало кисть руки.

В СБУ тогда сообщили, что этим диверсантом был гражданин России Алексей Комаричев.

Всего в связи с покушением были задержаны семь человек, среди которых как члены ДРГ (бывший заместитель главы Ингушетии Тимур Дзортов), так и лица, помогавшие им (например, сотрудник Фискальной службы, сливший за 200 гривен конфиденциальную информацию об автомобиле жертвы).

Офис генпрокурора сообщил, что обвиняемых в покушении будут судить по ч.3 ст. 15 ч.3 ст.258 (покушение на теракт), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием), ч.4 ст.358 (использование поддельных паспортов) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт передадут в суд после того, как его изучат подозреваемые и их адвокаты.

Напомним, 4 апреля 2019 года на улице Вильямса в Киеве был взорван автомобиль сотрудника одной из украинских спецслужб. Это произошло во время закладки мины российским диверсантом Алексеем Комаричевым, у которого при себе был поддельный паспорт гражданина Кыргызстана на имя Алексея Ломако.

Силовики заявили, что он погиб во время взрыва, но, как оказалось, это была неправда. Спустя 13 дней глава СБУ и главный военный прокурор дали брифинг, во время которой сообщили, что Комаричев был руководителем российской ДРГ, заброшенной в Украину для убийства украинских офицеров разведки.