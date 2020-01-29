​Шокин написал заявление на Байдена в ГБР

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин написал заявление в Госбюро расследований на бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", он требует расследовать "совершение уголовного правонарушения гражданином Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом на территории Украины и за ее пределами".

Суть преступления, по мнению Шокина, заключается во вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 343 Уголовного кодекса).

Шокин отмечает, что согласился покинуть пост генпрокурора Украины вследствие давления Байдена.

"В течение последних месяцев 2015 года и первых 2016 года Джозеф Байден, используя свое служебное положение, несколько раз лично прибывал в Украину с официальными визитами, преследуя цель проведения с руководителями государства переговоров по моему устранению с занимаемой должности и, как следствие, свертывания объективного расследования уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с компанией Burisma Holding Limited (Кипр), в том числе сына указанного высокопоставленного должностного лица", – написал Шокин в заявлении.

Напомним, Шокин подал в отставку в середине февраля 2016 года по просьбе президента Петра Порошенко. Однако голосование по отставке Шокина в Верховной Раде прошло лишь спустя полтора месяца - 29 марта 2016 года. 3 апреля 2016 года президент своим указом уволил Шокина.

В начале 2018 года бывший вице-президент США Джо Байден рассказал, что отставка Шокина состоялась под его давлением.

Спустя год команда Трампа начала использовать это признание, чтобы не допустить участия Байдена, одного самых рейтинговых кандидатов от Демократической партии, в выборах президента США.

Адвокат Трампа Руди Джулиани пытался помочь Шокину с получением американской визы, а потом прилетел в Киев для личной встречи.