ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила полномочия российской делегации.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Моя последняя правка, которая предусматривала не ратификацию российских полномочий, набрала 45 голосов против 90. Это и есть расклад сил в нынешней ПАСЕ. 2 к 1 против европейских ценностей", - отметил народный депутат.

Выступая на заседании ассамблеи, Гончаренко заявил, что ПАСЕ превращается в комнатную собачку для Путина.

"То, что сейчас происходит в организации, – это совершенно ложный путь. Почему? Потому что мы чтим память жертв Холокоста и одновременно в этот же день выбираем антисемита в качестве вице-председателя Ассамблеи. Мы ставим под вопрос демократию в Польше, и не ставим под сомнение демократию в России. Мы говорим, что мы принимаем действенные процедуры в ответ на нарушения государства-участника его уставных обязательств. И одновременно мы делаем эти процедуры настолько сложными, что на все это требуется более 9 месяцев. Простите, но за это время можно ребенка выносить", - сказал он.

Украинский депутат отметил, что ПАСЕ называет себя сторожевым псом демократии, прав человека и правового государства. "Но кому нужен сторожевой пес, который не укусит при необходимости, а может лишь облизывать? Это уже не сторожевой пес, а комнатная собачка. Кстати, Путин очень любит комнатных собачек", - добавил он.

Гончаренко подчеркнул, что "история уже много раз показывала нам примеры того, что умиротворение агрессоров не работает".

Ранее сегодня в ПАСЕ разрешили голосовать делегатам из России, которые поддерживали аннексию Крыма.