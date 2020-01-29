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Ведущий шоу на итальянском канале извинился, что назвал Украину "Малой Россией"

"Это была досадная непреднамеренная ошибка. Украина - это прекрасная страна".

Ведущий шоу на итальянском канале извинился, что назвал Украину "Малой Россией"
Флавио Инсинна
Фото: скрин видео

Ведущий популярного итальянского шоу L'eredita ("Наследие") на телеканале RAI Флавио Инсинна публично извинился за то, что назвал Украину "Малой Россией".

Об этом сообщает посольство Украины в Италии.

"Сегодня в прямом эфире на телеканале "RAI-1", после консультаций Посольства с руководством телевизионной компании, Ф. Инсинна публично признал некорректность употребления словосочетания "Малая Россия"", - говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.

"Уважаемый господин посол, я ознакомился с вашим письмом, в котором было указано о восприятии употребления "Малая Россия" в отношении Украины как оскорбления. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что это была досадная непреднамеренная ошибка. Украина - это прекрасная страна, и я хотел бы передать привет послу и всему замечательному народу Украины", - сказал Флавио Инсинна.

Ранее украинское посольство в Италии обнародовало письмо к телеканалу, в эфире которого Украину назвали "Малой Россией". В письме украинские дипломаты объяснили происхождение названия "Малороссия" и отметили, что его употребление для Украины недопустимо, особенно в контексте войны с Россией и оккупации территорий.

Напомним, в финале игры, которая состоялась 26 января на телеканале RAI, Украину назвали "Малой Россией". Это прозвучало в передаче, в которой участнику поочередно показывают пять пар слов, в котором нужно угадать правильное - то, которое вписывается в смысловой ряд со словами из других пар.

Как оказалось, по мнению авторов программы, игрок должен был написать слово "маленький". "Маленькая Россия – второе название Украины", - заявил ведущий передачи Флавио Инсинна.

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