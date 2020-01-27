На популярном итальянском шоу Украину назвали "Малой Россией"

На телеканале RAI считают, что это второе название Украины.

На популярном итальянском шоу L'eredita ("Наследие") на телеканале RAI Украину назвали "Малой Россией".

Участнику этой передачи, вышедшему в финальный раунд, предлагают сыграть в "Гильотину". Ему поочередно показывают пять пар слов, в котором нужно угадать правильное - то, которое вписывается в смысловой ряд с "правильными" словами из других пар. После того, как все пять слов выстроятся в ряд, игрок должен написать слово, которое их объединяет.

В финале игры, которая состоялась 26 января, сложился ряд "звезда, кондитерская, магазин, Россия и серенада".

Как оказалось, по мнению авторов программы, игрок должен был написать слово "маленький". "Маленькая Россия - второе название Украины", - заявил ведущий передачи Флавио Инсинна.

Игрок не угадал. Он выбрал слово "любовь".

Напомним, что в 2017 году главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил о намерении создать "государство Малороссия" со столицей в Донецке и "историко-культурным центром" в Киеве. Через год Захарченко взорвали в Донецке.