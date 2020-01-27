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На популярном итальянском шоу Украину назвали "Малой Россией"

На телеканале RAI считают, что это второе название Украины.

На популярном итальянском шоу Украину назвали "Малой Россией"
Фото: raiplay.it

На популярном итальянском шоу L'eredita ("Наследие") на телеканале RAI Украину назвали "Малой Россией".

Участнику этой передачи, вышедшему в финальный раунд, предлагают сыграть в "Гильотину". Ему поочередно показывают пять пар слов, в котором нужно угадать правильное - то, которое вписывается в смысловой ряд с "правильными" словами из других пар. После того, как все пять слов выстроятся в ряд, игрок должен написать слово, которое их объединяет.

В финале игры, которая состоялась 26 января, сложился ряд "звезда, кондитерская, магазин, Россия и серенада".  

Как оказалось, по мнению авторов программы, игрок должен был написать слово "маленький". "Маленькая Россия - второе название Украины", - заявил ведущий передачи Флавио Инсинна.

Игрок не угадал. Он выбрал слово "любовь".

Напомним, что в 2017 году главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил о намерении создать "государство Малороссия" со столицей в Донецке и "историко-культурным центром" в Киеве. Через год Захарченко взорвали в Донецке. 

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