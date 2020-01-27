В Кремле заявили об "эффективном контакте" между Зеленским и Путиным

В Кремле расценили как "эффективный" контакт, установившийся между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина".

"Между двумя президентами собственно уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события", - сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Песков подчеркнул, что "сам по себе контакт не является чем-то из ряда вон выходящим, ничем сенсационным".

"Это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс", - пояснил он.

Также Песков сообщил, что возможность встречи Путина и Зеленского ("на полях" мемориальных мероприятий в Иерусалиме в минувший четверг, - ред) "вентилировалась", но в рамках многостороннего мероприятия "отдельную встречу просто физически, к сожалению, организовать невозможно".

Напомним, 23 января Зеленский вместе с украинской делегацией отказался от участия в форуме в Иерусалиме, отдав свое право на его посещение людям, пережившим Холокост, которым не хватило мест. В этот же день, Песков заявлял, что встречи Путина и Зеленского в Иерусалиме не было. Он добавил, что "лидеры даже не поприветствовали друг друга".

Путин и Зеленский виделись 9 декабря в Париже на встрече лидеров "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия). Тогда Владимир Зеленский согласился утвердить особый статус Донбасса на постоянной основе, а также обмен пленными в формате "всех согласованных на всех согласованных".