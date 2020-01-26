Новый Boeing 777X впервые поднялся в воздух
Новый Boeing 777X впервые поднялся в воздух
Коронапсихоз
Коронапсихоз
Сурков ушёл? Козак – куратор «украинского вопроса». Донбасс впихивают Киеву
Сурков ушёл? Козак – куратор «украинского вопроса». Донбасс впихивают Киеву
Как Зеленский «сломал» всемирный форум по Холокосту в Иерусалиме
Как Зеленский «сломал» всемирный форум по Холокосту в Иерусалиме
Около Ирпеня автомобиль упал в реку, 9-летний ребенок в реанимации
Около Ирпеня автомобиль упал в реку, 9-летний ребенок в реанимации
В Белой Церкви автомобиль патрульной полиции сбил мужчину на переходе
В Белой Церкви автомобиль патрульной полиции сбил мужчину на переходе
Гончаренко рассказал, за чей счет летал в Давос
Гончаренко рассказал, за чей счет летал в Давос
Поставщик корпусов для БТР назвал трещины в них неотъемлемой частью технологического цикла производства
Поставщик корпусов для БТР назвал трещины в них неотъемлемой частью технологического цикла производства
Сурков ушел в отставку "в связи со сменой курса на украинском направлении" (обновлено)
Сурков ушел в отставку "в связи со сменой курса на украинском направлении" (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Зеленский начал визит в Польшу

Он посетит Освенцим и втретится с Дудой.

Президент Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Республику Польша.

Об этом сообщает Офис президента.

Фото: Офис президента

"Глава государства примет участие в памятных мероприятиях в г. Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Программой визита также предусмотрена встреча Владимира Зеленского с Президентом Польши Анджеем Дудой", - говорится в сообщении.

Ранее в ОП сообщали, что рабочий визит продлится два дня, 26-27 января.

В Польшу на 75-летие освобождения бывшего гитлеровского концлагеря в Освенциме 27 января приедут делегации более 30 стран, а также более 200 бывших узников этого лагеря смерти.

В списке гостей церемонии, посвященной 75-летию освобождения бывшего концентрационного лагеря, королевские пары из Голландии и Испании, а также премьер Франции и президент Германии.

Российского президента Владимира Путина не пригласили. На официальных мероприятиях в Освенциме Россию будет представлять посол РФ в Польше.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также