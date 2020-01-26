Он посетит Освенцим и втретится с Дудой.

Президент Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Республику Польша.

Об этом сообщает Офис президента.

Фото: Офис президента

"Глава государства примет участие в памятных мероприятиях в г. Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Программой визита также предусмотрена встреча Владимира Зеленского с Президентом Польши Анджеем Дудой", - говорится в сообщении.

Ранее в ОП сообщали, что рабочий визит продлится два дня, 26-27 января.

В Польшу на 75-летие освобождения бывшего гитлеровского концлагеря в Освенциме 27 января приедут делегации более 30 стран, а также более 200 бывших узников этого лагеря смерти.

В списке гостей церемонии, посвященной 75-летию освобождения бывшего концентрационного лагеря, королевские пары из Голландии и Испании, а также премьер Франции и президент Германии.

Российского президента Владимира Путина не пригласили. На официальных мероприятиях в Освенциме Россию будет представлять посол РФ в Польше.