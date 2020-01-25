Польша намерена потребовать от России репарации за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Россия должна заплатить Польше репарации за Вторую мировую войну.

Об этом он сказал в интервью Bild.

Качиньский не назвал сумму возможных репарационных требований до объявления результатов работы специальной комиссии, отмечает DW.

При этом польский политик высказал сомнение, что при жизни нынешнего поколения Москва признает свою ответственность в том числе и за "уничтожение экономики Польши, дорог, заводов, исторических зданий и культурных ценностей". Но, подчеркнул Качиньский, "наши требования не имеют срока давности" и "Россия должна платить".

Глава PiS также обвинил российского президента в желании переписать историю, переключить внимание на Польшу, чтобы замаскировать роль его страны "в начале Второй мировой войны и ее последствиях".

Но, по словам Качиньского, мир знает правду. "Это был сталинский Советский Союз, который 17 сентября 1939 года набросился на Польшу. Это были советские солдаты и палачи НКВД, убившие в 1940 году в Катыни и в других местах сотни тысяч польских офицеров. Но поляки как жертвы, а русские как преступники – такая роль Путину не нравится", - отметил политик.

Напомним, что в конце 2019 года между Польшей и Россией начался спор об ответственности СССР за начало Второй мировой войны.

19 декабря Путин во время пресс-конференции заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также Путин выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

В ответ премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Путин сознательно пытается оболгать Польшу. Политик подчеркнул, что СССР в начале Второй мировой войны был агрессором, а Сталин - союзником Гитлера.