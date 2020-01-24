Госдеп подтвердил визит Помпео в Киев 30 января

С 29 января по 4 февраля глава Госдепа посетит пять стран.

Государственный департамент США подтвердил визит госсекретаря Майка Помпео в Киев 30 января.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа США Морган Ортагус.

Сообщается, что Помпео осуществит визит в пять стран - Великобританию, Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. Поездка начнется 29 января с посещения Лондона и завершится визитом в Узбекистан 2-3 февраля.

Таким образом Помпео впервые посетит в качестве госсекретаря четыре государства, которые до 1991 года входили в состав СССР.

30 января госсекретарь США отправится в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, чтобы "подчеркнуть поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины".

Отмечается, что Помпео также примет участие в церемонии почтения памяти погибших на Донбассе в Михайловском соборе и встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов.

Визит Помпео в Минск, согласно сообщению Госдепа, состоится 1 февраля. Таким образом, госсекретарь США проведет в Украине два дня.

Ранее американское издание BuzzFeed News сообщало, что официальные мероприятия Помпео в Киеве запланированы на 31 января.

Источник Голоса Америки в Госдепартаменте также рассказал, что госсекретарь обсудит с Зеленским борьбу с коррупцией, однако собеседник отказался комментировать возможность того, что в ходе переговоров будет затронута тема предполагаемого давления, оказанного Дональдом Трампом на Зеленского для проведения расследования в отношении компании Burisma. Источник также не стал отвечать на вопрос о возможности обсуждения теории, согласно которой Украина пыталась вмешаться в выборы президента США в 2016 году.

Помпео также планирует встретиться с украинскими лидерами общественного мнения, религиозными деятелями и представителями крупного бизнеса, чтобы обсудить вопросы соблюдения прав человека, инвестициий, экономических и политических реформ.

Напомним, 10 января президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Помпео согласовал дальнейший график двусторонних контактов между Киевом и Вашингтоном на высшем уровне.

В декабре прошлого года американское издание Politico сообщило, что США в январе готовят визит Помпео в Украину для налаживания отношений между странами. Также 19 декабря о подготовке визита Помпео в Украину сообщил помощник Зеленского Андрей Ермак.

Визит был запланирован на начало января, но был отменен.