Зеленский напомнил Израилю о необходимости ратифицировать ЗСТ

Президент Владимир Зеленский в Иерусалиме провел встречу со спикером Кнессета Израиля Юлием Эдельштейном.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Зеленский подчеркнул важность ратификации израильской стороной Соглашения о свободной торговле между государствами, которое Украина ратифицировала в августе прошлого года.

"Введение зоны свободной торговли может помочь вдвое увеличить товарооборот между странами в краткосрочной перспективе", - отметил президент Украины.

Отмечается, что участники встречи положительно оценили двусторонний политический диалог и выразили надежду на сохранение его высокой динамики после парламентских выборов в Израиле.

"Были отмечены последние достижения в развитии двусторонних отношений за текущее десятилетие, в частности ежегодный рост туризма. С 2010 года, когда был введен безвизовый режим между Украиной и Израилем, туристические потоки увеличились более чем в 10 раз", - говорится в сообщении.

Напомним, договор о ЗСТ был подписан в январе 2019 года в рамках визита президента Петра Порошенко в Израиль. Подписи под документом также поставили первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и и.о. министра экономики и промышленности Израиля Эли Коэн. Проект предусматривает отмену ввозных пошлин для 80% украинских промышленных товаров и 70% пошлин на израильский импорт.

11 июля 2019 года Верховная Рада ратифицировала ЗСТ с Израилем.