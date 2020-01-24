​Украина начала виртуальный реверс газа из Польши

Украина начала виртуальный реверс природного газа из Польши.

Об этом сообщил в фейсбуке руководитель госпредприятия "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

"Только 1 января Оператор ГТС Украины подписал прямые соглашения с операторами ГТС смежных стран ЕС, которые базируются на европейских подходах и принципах", - написал он.

"Уже начались поставки газа из Польши путем замещения (виртуальный реверс) через ГИС (газоизмерительную станцию) Дроздовичи. Скажем, если есть заявка на транзит газа из РФ в Польшу в объеме 9 млн кубометров в сутки и в эти же сутки есть заявка на импорт газа из Польши в объеме 2 млн кубометров, то фактически транспортируется через границу только 7 млн кубометров (9-2)", - добавил Макогон.

Раньше, по его словам, такие операции были невозможны из-за транзитного контракта и необходимо было физически транспортировать все объемы газа в Польшу через Дроздовичи, а потом транспортировать нужные объемы обратно через пункт "Германовичи".

Сейчас таких ограничений нет, поэтому путем виртуального реверса возможно импортировать весь объем газа, который физически поступает из Украины в Польшу.

"Сегодня виртуальный импорт из Польши уже 5,5 млн кубометров. Транзит в Польшу - 9,1 млн кубометров. Соответственно, только 3,6 млн кубометров физически будут доставлены в Польшу", - прокомментировал Макогон.

Импорт из Польши включает в себя импорт газа из польского LNG-терминала, что означает, что коммерчески Украина может импортировать путем виртуального реверса до 9 млн кубометров в сутки, или 3,3 млрд кубометров газа из польского терминала.

"Ожидаем, что в ближайшее время виртуальный реверс откроется и в Словакии и в Венгрии. Операторы этих стран работают над данной задачей. С нашей стороны мы уже готовы", - подчеркнул Макогон.

Напомним, в декабре 2019 года ОГТСУ" и оператор словацкой ГТС Eustream подписали межоператорное техническое соглашение.

Ранее ОГТСУ подписал аналогичные соглашения с операторами ГТС Венгрии, Польши, Румынии, Молдовы и России.