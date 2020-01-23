ЕС без предупреждения приостановил импорт курятины из Украины

Госпродпотребслужба заявила, что Евросоюз приостановил ввоз на территорию ЕС мяса птицы и термически необработанных мясных продуктов из птицы. При этом никаких предварительных договоренностей об этом не было. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Согласно сообщению, данная информация поступила 22 января вечером от Европейской Комиссии.

По информации Госпродпотребслужбы, яйца и яичная продукция под эти ограничения не попали.

"Украина в соответствии с международными обязательствами как член Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации охраны здоровья животных безотлагательно, на опережение предупредила своих международных торговых партнеров об обнаружении случая гриппа птицы. Украинские мероприятия по контролю и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами-членами ЕС. Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС является ошеломляюще неожиданным для украинской стороны", - сказано в сообщении ведомства.

Госпродпотребслужба также сообщила, что 18 января на промышленном предприятии "Хутор" (Винницкая обл.)была зарегистрирована гибель птицы из-за птичьего гриппа типа А, субтипа H5.

20 января был утвержден план ликвидации заболевания, определена граница эпизоотического очага, зона защиты и надзора.

В эпизоотический очаг, кроме ЧП "Хутор", отнесены хозяйства ООО "Немиров-Подолье" и СООО "Колосок" (Бугаков, Немировского р-на). В зону защиты (3 км зона вокруг эпизоотического очага) отнесены девять населенных пунктов Немировского района, в зону наблюдения (10 км зона) вошли 23 населенных пункта того же района.

По информации Госпродпотребслужбы, по состоянию на 9:00 21 января в эпизоотическом очаге бескровным методом умертвили и сожгли 22 тыс. голов птицы.

Напомним, в январе этого года две новые вспышки птичьего гриппа подтвердили в Польше: Люблинском воеводстве на востоке страны и в Великопольском - на западе.