Украина готовит выпуск еврооблигаций (обновлено)

Министерство финансов Украины начало процесс привлечения первого внешнего займа в 2020 году. Об этом сообщил источник на рынке агентству "Интерфакс-Украина".

По его данным, первое заимствование, вероятно, будет осуществлено в евро. Собеседник агентства также добавил, что в самое ближайшее время ожидается открытие книги заявок.

Министерство финансов на своем сайте подтвердило эту информацию, анонсировав выпуск 10-летних еврооблигаций. BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International выступили совместными лид-менеджерами для организации глобального конференц-звонка с инвесторами 22 января.

Объем выпуска в министерстве не сообщили, но представитель одного из иностранных банков сообщил агентству "Українські новини", что бумаги выпустят на сумму 1 млрд евро.

В середине июня 2019 года Украина разместила на внешнем рынке заимствований выпуск 7-летних еврооблигаций на 1 млрд евро под 6,75% годовых. Это был первый за последние 15 лет суверенный выпуск украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в 6 раз.

Напомним, в начале декабря 2019 года Министерство финансов снизило средневзвешенную ставку доходности по облигациям внутреннего государственного займа, номинированным в долларах, до 3,88%.

На аукционе во вторник, 3 декабря, Министерство финансов предложило инвесторам номинированные в гривне государственные облигации со сроком обращения 3 месяцев, 3 года, а также ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте со сроком обращения 1,2 и 2 года.