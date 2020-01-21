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Из 35 заводов "Укрспирта" 20 не способны производить спирт, - Минэкономики

Минэкономики готовит "Укрспирт" к передаче на приватизацию.

Из 35 заводов "Укрспирта" 20 не способны производить спирт, - Минэкономики
Одно из предприятий "Укрспирта"
Фото: 112.ua

Из 35 заводов концерна "Укрспирт" 20 предприятий не могу производить спирт. Об этом сообщил пресс-центр Министерства экономики по итогам  своего ежемесячного совещания.

"Среди 35 предприятий концерна "Укрспирт" 3 осуществляют производство пищевого спирта, 1 производит ликеро-водочную продукцию, еще 4 завода изготавливают спиртовую продукцию технического назначения. 7 заводов могут восстановить производство в течение месяца. 4 предприятия находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и не способны осуществлять производственную деятельность, остальные 16 требуют существенной модернизации", - сказано в сообщении.

Во время совещания участники сообщили о ходе выполнения мероприятий для дальнейшей передачи предприятий "Укрспирт" в Фонд госимущества и приватизации.

"У нас есть четкий план по подготовке предприятий к приватизации и мы будем встречаться каждый месяц с руководителями предприятий, чтобы проверять ход его выполнения. Сейчас руководители отчитывались о подготовке документации, необходимой для передачи от органа управления к ФГИУ. Следующий шаг: подготовить новую редакцию уставов и завершить инвентаризацию", - рассказал замминистра развития экономики Тарас Высоцкий.

Напомним, 11 декабря президент Владимир Зеленский подписал свой законопроект, который предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 июля 2020 года.

Закон предполагает, что производством спирта сможет заниматься любая компания, которая получит необходимую лицензию. Для получения лицензии предприятие должно быть оборудовано круглосуточными системами видеонаблюдения за производством и отпуском продукции, а их отключение будет основанием для отзыва лицензии. Сейчас спирт легально производят только заводы ГП "Укрспирт".

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