"Газпром" сообщил о разблокировании в Европе активов, арестованных по искам "Нафтогаза"

В Великобритании, Люксембурге и Нидерландах сняты аресты активов российского газового монополиста "Газпром" по искам НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление российской компании.

"Согласно подтверждениям от местных консультантов, полученным ПАО "Газпром" 20 января 2020 года, аресты и обеспечительные меры, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге по требованию НАК "Нафтогаз Украины" на основании Арбитражного решения Торговой палаты Стокгольма №V 2014/129 от 28 февраля 2018 года, были сняты", - указано в заявлении.

В Великобритании обязательства суду (Undertakings) "Газпрома", South Stream Transport B.V. и Blue Stream Pipeline Company B.V. были прекращены приказом английского суда от 14 января 2020 г. Юридическая компания "ДЛА Пайпер Лондон" подтвердила, что это является достаточным для прекращения обязательств суду в Англии.

Адвокаты "Нафтогаза" направили 10 января 2020 г. письма в адрес адвокатов "Газпрома" и нидерландских компаний группы "Газпром" о снятии арестов в Нидерландах. "ДЛА Пайпер Амстердам" подтвердила, что это является достаточным для снятия арестов в Нидерландах. Информация о снятии ареста акций отражена в реестр акционеров South Stream Transport BV.

11 января 2020 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали акты об отзыве требования (Withdrawal of action) в отношении арестов от 15/22 февраля 2019 года и 26/31 июля 2019 года. Адвокаты "Нафтогаза" 13 января 2020 года направили прилагаемые письма в адрес люксембургских банков и компаний, в отношении которых были приняты аресты 15/22 февраля 2019 года и 26/31 июля 2019 года. Адвокаты Arendt & Medernach подтвердили, что эти действия являются достаточным для снятия арестов в Люксембурге при условии снятия банками и компаниями ограничений, наложенных ими на основании арестов.

Напомним, "Нафтогаз" и "Газпром" в результате переговоров о продлении транзита российского газа через территорию Украины договорились о взаимном отзыве исков друг против друга. Тогда Юрий Витренко отметил, что об исках в отношении имущества "Нафтогаза" в Крыму речи не идет, поскольку в них стороной выступает не "Газпром", а Российская Федерация.