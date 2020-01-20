​Минэкоэнерго решило создать ГП "Укруголь"

Министерство энергетики и защиты окружающей среды намерено создать государственное предприятие "Укруголь".

Соответствующий приказ был подписан от 14 января.

Департаменту угольно-промышленного комплекса было поручено создать ГП "Укруголь" с юридическим адресом - проспект Академика Палладина, 46/2 в Киеве.

Предприятие создается для улучшения действующей системы реализации угля, добытого на государственных шахтах.

"С целью устранения недостатков действующей системы реализации угля, добытого государственными угледобывающими предприятиями, относящимися к сфере управления Минэкоэнерго, проведения единой государственной политики в отношении добычи, переработки и реализации угля, оптимизации структуры рынка закупки (в том числе импортных), налаживания единой коммуникативной платформы для оперативного реагирования исполнительной и законодательной власти для решения насущных проблем угольной отрасли министерство создает "Укруголь", - говорится в ответе.

Основной целью создания компании как специализированного государственного предприятия является обеспечение надлежащего прозрачного функционирования рынка угля, защита украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта и устойчивое обеспечение потребности отечественных потребителей в дефицитных марках угля.

Напомним, что за 11 месяцев 2019 года в Украине добыли 22,8 млн тонн энергетического угля газовых и антрацитовых марок. В 2018 году добыча составила почти 27,5 млн тонн.