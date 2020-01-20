Дубилет пообещал упростить взаимодействие бизнеса с военкоматами

Кабмин составляет план проекта, который упростит взаимодействие бизнеса с военкоматами и уменьшит бюрократию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Мы нашли, как мне кажется, очень элегантное решение, как уменьшить бюрократию для украинского бизнеса. Одна из частых жалоб касается военкоматов. По нашим законам компании должны с ними постоянно переписываться относительно своих сотрудников. Вся переписка проходит в бумажном виде", – пояснил он.

Проект, который призван это устранить, состоит из двух частей. Поскольку компании подают отчетность о своих сотрудниках в налоговую службу, в нее предлагается добавить несколько пунктов относительно военных билетов. Таким образом бумажные документы будут не нужны.

Вторая часть касается того, что бизнес должен сообщать военкоматам об изменениях в данных своих сотрудников. Поэтому Кабмин собирается сделать автоматическим сбор информации из уже существующих реестров. Эти данные будут так же автоматически рассылаться в военкоматы, "не отвлекая бизнес".

Ожидается, что проект и изменения в законодательство заработают к концу 2020 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о военном призыве в 2020 году. Он будет проходить шесть месяцев: в апреле-июне и октябре-декабре. При этом призыву будут подлежать юноши и мужчины в возрасте 18-27 лет, а не 20-27 лет, как было пять предыдущих лет.