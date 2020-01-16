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Бывший нардеп Довбенко стал топ-менеджером Индустриалбанка

Депутат был одним из руководителей банковского комитета в предыдущем  созыве.

Бывший нардеп Довбенко стал топ-менеджером Индустриалбанка
Фото: solydarnist.org

Бывший депутат Верховной Рады Михаил Довбенко стал топ-менеджером Индустриалбанка.

В системе раскрытия информации НКЦБФР говорится, что Довбенко на год назначен заместителем председателя правления Индустриалбанка.

В Верховной Раде предыдущего, восьмого созыва Довбенко был первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. Входил в фракцию "Блока Петра Порошенко".

В 1990-х годах он работал в банке "Украина" и ряде других банков.

Индустриалбанк принадлежит гражданке Израиля Розе Дворецкой, матери запорожского бизнесмена Игоря Дворецкого. 

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Источник: "Українські новини"
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