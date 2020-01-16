Бывший нардеп Довбенко стал топ-менеджером Индустриалбанка

Бывший депутат Верховной Рады Михаил Довбенко стал топ-менеджером Индустриалбанка.
В системе раскрытия информации НКЦБФР говорится, что Довбенко на год назначен заместителем председателя правления Индустриалбанка.
В Верховной Раде предыдущего, восьмого созыва Довбенко был первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. Входил в фракцию "Блока Петра Порошенко".
В 1990-х годах он работал в банке "Украина" и ряде других банков.
Индустриалбанк принадлежит гражданке Израиля Розе Дворецкой, матери запорожского бизнесмена Игоря Дворецкого.