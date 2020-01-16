Украинцы разошлись во мнении о легализации игорного бизнеса

Почти каждый второй украинец (45,7%) поддерживает легализацию игорного бизнеса в стране.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина в сотрудничестве с Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Беларуси 22 ноября - 10 декабря 2019 года.

На вопрос "Поддерживаете ли вы инициативу властей по легализации игорного бизнеса?" 26,9% респондентов ответили "точно да", еще 18,8% выбрали ответ "скорее да".

В то же время почти такое же количество респондентов (46,3%) выступает против легализации игорного бизнеса в Украине, причем треть опрошенных (34,2%) выбрала ответ "точно нет", еще 12,1% - "скорее нет".

Справка. Количественное исследование "Реформы в Украине: изменения к лучшему или имитация прогресса" было проведено Институтом Горшенина в сотрудничестве с Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Беларуси методом личного формализованного интервью (face-to-face) 22 ноября - 10 декабря 2019 года. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (без учета оккупированных территорий АР Крым, города Севастополя, Донецкой и Луганской областей) по квотам: регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.

Напомним, что 16 января Верховная Рада проголосовала в первом чтении за легализацию игорного бизнеса.