Чиновники налоговой помогали ежемесячно выводить в "тень" 500 млн гривен, - СБУ

Они вступили в сговор с сотрудниками IT-компании.

СБУ раскрыла деятельность новоназанченных чиновников Государственной налоговой службы, которые содействовали выведению в тень более 500 миллионов гривен каждый месяц.

Они совершали несанкционированные действия со служебной информацией, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Таким образом злоумышленники давали возможность ряду "конвертационно-транзитных" групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки разных степеней риска и уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах", – уточнили в Службе безопасности Украины.

Для реализации своей схемы чиновники департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рискованных операций и доходов, а также сотрудники ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и Киеве вступили в сговор с владельцами IT-компании.

"Эта компания совершает разработку соответствующего программного обеспечения для ГНС и знает алгоритм работы электронных информационных ресурсов налоговой службы. Как разработчики систем защиты этих ресурсов, коммерсанты создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита с НДС субъектам реального сектора экономики", - добавили в СБУ.

Для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, которые через проведение бестоварных операций и подмену номенклатуры товаров и услуг формировали налоговый кредит заказчикам.

Напомним, 15 января глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов дал брифинг для журналистов в Одессе, на который пустили только представителей "1+1" и "Интер".

По данным "Думской", в здание налоговой на Семинарской улице не пустили корреспондентов и операторов как минимум восьми изданий и телеканалов, в том числе самой "Думской", "Думская ТВ", "Пушкинская", "Редакция", "5-й телеканал", "Украина". Охранник заявил, что пропускает только журналистов, которые есть в списках.