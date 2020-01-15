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Гончарук намерен переаттестовать всех сотрудников Налоговой

Это связано с выявлением коррупции в управлении ГНС в Одесской области.

Гончарук намерен переаттестовать всех сотрудников Налоговой
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил за две недели подготовить и подать в Кабмин план переаттестации всех сотрудников Государственной налоговой службы в связи с выявлением коррупции в управлении ГНС в Одесской области. Об этом премьер сообщил у себя на фейсбуке.

"Мы никому не позволим в новой налоговой требовать деньги у предпринимателей и прикрываться "крышей". Все коррупционные проявления в государственных органах будут уничтожены в корне. Если раньше подобные ситуации были нормой, то сейчас этого не будет. Судя по тому, что эта история произошла недавно - далеко не все государственные служащие осознали, что правила изменились", - написал Гончарук.

Глава правительства подчеркнул, что расследование таких случаев будет максимально публичным, поскольку люди должны знать в лицо взяточников и коррупционеров.

«Ситуация, которая сложилась в одесской налоговой свидетельствует о том, что нам еще нужно много над чем работать и усиливать контроль», - добавил Гончарук.

Он поручил руководителю ГНС Сергею Верланову поехать на место происшествия, разобраться в ситуации и доложить о результатах. Также поручил провести проверку добропорядочности и соответствия антикоррупционному законодательству руководителей территориальных органов ГНС и ее центрального аппарата.

Кроме того, в двухнедельный срок Верланов обязан разработать и подать в Кабмин план переаттестации всех сотрудников Государственной налоговой службы.

Напомним, 13 января НАБУ и САП сообщили о подозрении врио начальника главного управления Государственной налоговой службы Одесской области, когторая попалась на предложении и предоставлении 25 тыс. долларов взятки руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.

После чего глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов отстранил от исполнения обязанностей руководство ГНС в Одесской области.

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