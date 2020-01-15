Президент Владимир Зеленский назначил более 50 судей в местных судах.

Соответствующие указы №№7 и 8 от 14 января обнародованы на сайте главы государства.

Президент назначил 52 судей первой инстанции в Житомире, Кривом Роге, Мариуполе, Запорожье, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской и ряде других областей.

Также Зеленский назначил на должность судью Александрийского горрайонного суда Кировоградской области.