Украина уведомила НАТО о готовности отправить 20 военнослужащих в Ирак

Украина уведомила НАТО о готовности стать операционным партнером Альянса в Ираке.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил в ходе встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джоном Манзою в штаб-квартире НАТО.

"Я проинформировал заместителя Генсека, что у Украины есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии Альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма", - цитирует Кулебу Интерфакс-Украина.

В свою очередь заместитель Генсека НАТО отметил, что для Альянса очень важно участие Украины в миссии в Ираке.

Кроме того, стороны согласовали общие шаги по внедрению нового подхода НАТО "Один партнер - одна программа", обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и дальнейшей разработки стратегических документов на ее выполнение.

Украина участвовала в тренировочной миссии НАТО в Ираке с 2006 г. В 2019 г альянс предложил Украине продолжить сотрудничество - Североатлантический совет НАТО предоставил Украине статус потенциального операционного партнера миссии НАТО в Ираке. Украина уже направила НАТО запрос, чтобы получить статус полного операционного партнера.

Кроме того обсуждается возможность привлечения украинских военнослужащих в качестве инструкторов программы DEEP в рамках деятельности Миссии НАТО в Ираке для подготовки военнослужащих Вооруженных сил Ирака.

В начале января возглавляемая США коалиция остановила операции против "Исламского государства" в Ираке. О выводе своих военных из Ирака заявили Канада, Германия, Словакия, Хорватия, Нидерланды и Румыния.