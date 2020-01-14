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США может предоставить Украине более $1 млрд помощи, - Ельченко

На 2020 год предусмотрено выделение на сумму 250 млн долларов со стороны Пентагона.

США может предоставить Украине более $1 млрд помощи, - Ельченко
Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко

Соединенные Штаты Америки могут выделить Украине больше миллиарда долларов помощи.

Об этом в ходе брифинга заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает РБК-Украина.

По его словам, 250 млн долларов уже выделено, еще 50 млн долларов выделят в случае выполнения определенных условий при выполнении первой части и еще почти 50 млн - остатки предыдущих лет.

"Всего на 2020 год предусмотрено выделение на сумму 250 млн долларов со стороны Пентагона и еще почти 450 млн долларов по линии Госдепа США - это уже экономическая помощь. Всего у нас выходит, что общая помощь со стороны США 698 млн долларов и чисто военная помощь - 365 млн долларов", - сказал Ельченко.

Также он добавил, что общая сумма на этот год - более 1 млрд долларов.

Напомним, в декабре президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет государства на 2020 год, согласно которому предусмотрена финансовая военная помощь для Украины в размере 300 млн долларов.

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