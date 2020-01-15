Пристайко посетит Великобританю 15-16 января для координации рассдледования катастрофы МАУ

Министр иностранных дел встретится со своими коллегами из пяти стран, чьи граждане погибли в катастрофе МАУ.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко 15-16 января посетит Великобританию, где встретится со своими коллегами из пяти стран, чьи граждане погибли в результате крушения самолета МАУ. Об этом сообщил пресс-центр МИДа.

"15-16 января 2020 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко будет находиться с рабочим визитом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - сказано в сообщении.

В рамках визита Пристайко примет участие во встрече министров иностранных дел Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана с целью координации усилий для обеспечения надлежащего расследования обстоятельств катастрофы самолета МАУ рейса "PS 752" в Тегеране.

Напомним, самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "МАУ" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

10 января министр иностранных дел Вадим Пристайко заявлял, что Украина получила доступ к "черным ящикам" потерпевшего крушение самолета МАУ.