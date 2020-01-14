Податковий цугцванг

Протистояння світлих сил платників податків з темною силою податкової, у вигляді блокування податкових накладних, можна поділити на два етапи: поганий та ще гірший, для ДПС звісно.

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Поганий період - це період до запровадження Мінфіном наказу № 520 від 12 грудня 2019 року, адже до цього часу ДПС програвали суди, тому що Критерії не визначені нормативним документом.

Ще гірший етап настав після 16.12.19 р., цей день фактично виявився переломним, в цей день ДПС своїм листом розіслало на регіональні ДПС вимогу утворити нові Комісії згідно наказу 520, одночасно в цей день Верховний Суд зупинив дію рішень у справі 826/12108/18 щодо визнання протиправними та нечинними окремих положень постанови 117.

В результаті діють два нормативні документи, які одночасно регулюють одні і ті самі правові норми, але які суперечать один одному.

Мінфіну з його ДПС треба було визначитись, або оскаржувати рішення суду та чекати зупинення його виконання, або приймати наказ 520, який би компенсував видалені норми з постанови 117. Але прагнення ні в якому разі не зупиняти блокування виявилось сильніше здорового глузду і тому ситуацію перейшла в етап «ще гірший». Тепер, додатково до протиправних Критеріїв, додається: протиправність дій працівників регіональних ДПС, які мають дві Комісії: одна створена за постановою 117 та визначає ризикових, інша - за наказом 520, яка приймає рішення про відмову/реєстрацію ПН/РК, та протиправність Комісії центрального рівня, яка повинна розглядати скарги за постановою 117. Так чи інакше, дії регіональних ДПС згідно наказу 520 – є протиправними, тому що, по-перше постанова КМУ старше «по масті» за наказ міністерства, тим більше наказ підв’язаний під порядок визначений КМУ, по-друге, постанова 117 визначає порядок оскарження рішення Комісії, які створені саме за цією постановою, а не за наказом Мінфіну.

Платники податків тепер при судовому оскарженні можуть просто копію позову відправляти в ДБР, адже сам зміст обґрунтування позовних вимог буде свідчити про перевищення працівниками ДПС службових повноважень.

До вищевказаного слід додати, що діюча редакція Податкового кодексу України (п. 20.2) містить право Мінфіну розробити лише ПОРЯДОК, себто процедуру, прийняття рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН і лише центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, яким ДПС звісно в даний час не являється. Це питання звичайно до Мінюсту, який за один день зареєстрував наказ 520. Але, згідно постанови від 28 грудня 1992 р. № 731, звичайно може виправити свою помилку шляхом скасування цього нормативного безглуздя. Більш детально та юридично в матеріалах на 3222.UA.

Куди б не рухався Мінфін та ДПС з прагненням зупинення реєстрації ПН/РК у них на шляху завжди буде стояти частина 2 статті 19 Конституції України - органи державної влади зобов'язані діяти лише на ПІДСТАВІ, в межах повноважень та у СПОСІБ, що передбачені Конституцією та законами України. Підстави ВІДМОВЛЯТИ У РЕЄСТРАЦІЇ ПН/РК було виключено з Податкового кодексу законом №2245-VIII, а це значить, що, або треба прописувати в підзаконних актах зупинення реєстрації та як продовження цієї дії «зупинення реєстрації на віки», і не втискувати в будь-який документ «відмову у реєстрації», або існує інший шлях – вносити зміни до Податкового кодексу. Кому цікаво більш детально це питання розкрито в інтерв’ю.

Звичайно такий податковий цугцванг в даний час не додає радощів тим платникам, яким через ризиковість блокуються накладні, але їм слід пам’ятати, що терпіти залишається недовго. З кожним таким недолугим кроком Мінфіну та ДПС кількість працівників цих органів, які вимушені нести правову відповідальність за дії керівників, стає дедалі менше, особливо в ДПС, відповідно служба дійсно буде діджиталізуватись та перетворюватись у сервісну, з одними лише керівниками у штаті та сервером у шафі, а Комісії в регіонах будуть «заблоковані». Або раніше закінчиться фінансовий ресурс на оскарження заздалегідь протиправних дій ДПС в судах. Або ще раніше, маємо надію, схаменеться профільний Комітет Верховної Ради та зупинить це протиправне свавілля.