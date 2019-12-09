Под Офисом президента в Киеве началась акция "Варта на Банковой"
Под Офисом президента в Киеве началась акция "Варта на Банковой"
"Нафтогаз" предложил Медведеву свой "нулевой вариант"
"Нафтогаз" предложил Медведеву свой "нулевой вариант"
Событие года - матч-реванш Джошуа-Руис стал разочарованием года
Событие года - матч-реванш Джошуа-Руис стал разочарованием года
Филарета отправили на пенсию, с почестями и полным пансионом
Филарета отправили на пенсию, с почестями и полным пансионом
Нормандский тупик и украинское будущее
Нормандский тупик и украинское будущее
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
На Майдане прошло вече "Красные линии" (добавлены фото)
На Майдане прошло вече "Красные линии" (добавлены фото)
​На Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщина
​На Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщина
Полиция подсчитала число участников вече на Майдане
Полиция подсчитала число участников вече на Майдане
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Бизнес-сообщество требует от Гетьманцева конструктивной доработки изменений в Налоговый кодекс

Представители бизнес-сообщества предостерегают, что проект закона №1210 содержит большое количество предложений, принятие которых может привести к повышению фискального давления на добросовестных налогоплательщиков.

Бизнес-сообщество требует от Гетьманцева конструктивной доработки изменений в Налоговый кодекс
Фото: dzvin.org

Бизнес-сообщество, объединенное Союзом украинских предпринимателей, Европейской бизнес ассоциацией и Американской торговой палатой в Украине призывает председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетьманцева обеспечить максимально прозрачный, качественный и конструктивный процесс подготовки проекта Закона №1210, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс ко второму чтению. Об этом говорится в совместном заявлении организаций.

«График дальнейшей работы над законопроектом №1210 должен формироваться с учетом того, что бизнес-сообщество должно иметь достаточно времени для тщательного наработки предложений», - говорится в документе.

В частности, по мнению экспертов, требуют пересмотра и доработки положения проекта закона №1210 об увеличении возможностей фискальных органов применять штрафные санкции, возможностей продления налоговых проверок, снятия ограничений на запрос информации налоговыми органами от бизнеса, выборочное существенное увеличение налоговой нагрузки на определенные отрасли, такие как горнодобывающая, металлургическая и табачная, масштабные изменения в правила трансфертного ценообразования и тому подобное.

Представители бизнес-сообщества предостерегают, что проект закона №1210 содержит большое количество предложений, принятие которых может привести к повышению фискального давления на добросовестных налогоплательщиков, ухудшить инвестиционный климат страны и негативно сказаться на развитии экономики страны в целом.

«Призываем власти прислушаться к предложениям добросовестного бизнеса, который платит налоги и наполняет бюджет страны, и не препятствовать его деятельности путем поспешного принятия несбалансированных правил налогообложения», - говорится в заявлении.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также