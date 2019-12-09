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​Порошенко переписал на сына аграрный бизнес

Алексей Порошенко-младший стал владельцем "Укрпроминвест-Агро".

​Порошенко переписал на сына аграрный бизнес
Фото: Макс Требухов

Бывший народный депутат Алексей Порошенко стал конечным бенефициаром агропромышленной компании "Укрпроминвест-Агро" вместо своего отца Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные госреестра компаний.

"Укрпроминвест-Агро" - вертикально-ориентированная агропромышленная компания, которая специализируется на выращивании сельхозпродукции, производстве сахара и муки, а также животноводстве. Она ведет деятельность в шести областях в центре и на севере Украины. Земельный банк - 120 тысяч гектаров.

Алексей Порошенко контролирует "Укрпроминвест-Агро" через CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe B.V. и Roshen Group S.a.r.l. По данным аналитической системы YouControl, бенефициарный собственник компании сменился в конце октября - начале ноября.

Сын Порошенко также стал бенефициаром ООО "Группа Агропродинвест", основателем которой является "Укрпроминвест-Агро", а также ряда входящих в ООО компаний - ЧАО "ПК Подолье", ООО "ПК Заря Подолья", ООО "Винницкий комбинат хлебопродуктов №2", агрофирма "Днипроагролан", АФ "Иванковцы", ООО "Мас-Агро", ООО "Правобережное" и ООО "Прогресс-НТ".

По данным декларации Порошенко, он являлся конечным бенефициаром всех указанных выше компаний.

Напомним, что в ноябре Алексей Порошенко стал бенефициарным владельцем Roshen вместо отца, а также получил почти 10% в отцовском банке МИБ.

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Источник: "Українські новини"
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