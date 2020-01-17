Рыночная стоимость Alphabet впервые превысила $1 трлн

Капитализация Alphabet - материнской компании Google - в четверг впервые превысила отметку 1 трлн долларов. Цена одной акции по итогам торгов 16 января достигал 1450 долларов.
Об этом пишет Financial Times.
Alphabet стала пятой компанией в мире, которой удалось преодолеть эту отметку, после Apple, Amazon (но сейчас она стоит меньше триллиона), Microsoft и Saudi Aramco.
В декабре сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин объявили, что отходят от управления холдингом и передают руководство гендиректору Google Сундару Пичаи. Инвесторы отреагировали на это позитивно, а с начала года Alphabet подорожала уже почти на 9%.