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Рыночная стоимость Alphabet впервые превысила $1 трлн

Инвесторы позитивно восприняли отход Пейджа и Брина от управления холдингом.

Фото: EPA/UPG

Капитализация Alphabet - материнской компании Google - в четверг впервые превысила отметку 1 трлн долларов. Цена одной акции по итогам торгов 16 января достигал 1450 долларов.

Об этом пишет Financial Times.

Alphabet стала пятой компанией в мире, которой удалось преодолеть эту отметку, после Apple, Amazon (но сейчас она стоит меньше триллиона), Microsoft и Saudi Aramco.

В декабре сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин объявили, что отходят от управления холдингом и передают руководство гендиректору Google Сундару Пичаи. Инвесторы отреагировали на это позитивно, а с начала года Alphabet подорожала уже почти на 9%.

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