Рыночная стоимость Alphabet впервые превысила $1 трлн

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Капитализация Alphabet - материнской компании Google - в четверг впервые превысила отметку 1 трлн долларов. Цена одной акции по итогам торгов 16 января достигал 1450 долларов.

Об этом пишет Financial Times.

Alphabet стала пятой компанией в мире, которой удалось преодолеть эту отметку, после Apple, Amazon (но сейчас она стоит меньше триллиона), Microsoft и Saudi Aramco.