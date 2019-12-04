Основатели Google Пейдж и Брин отойдут от руководства Alphabet

После их ухода управлять и Alphabet, и Google будет нынешний гендиректор поисковика Сундар Пичаи.

Сооснователи компании Google Ларри Пейдж и Сергей Брин отойдут от руководства материнским холдингом Alphabet.

Об этом говорится в их письме, опубликованном в блоге Google.

Пейдж сейчас занимает пост гендиректора, а Брин - президента Alphabet. После их ухода с постов управлять и Alphabet, и Google будет нынешний гендиректор поисковика Сундар Пичаи, который станет единственным руководителем обеих компаний.

"Alphabet и Google больше не нужны два гендиректор и президент. Теперь Сундар Пичаи станет гендиректором обеих компаний. Мы глубоко привержены Google и Alphabet и в долгосрочной перспективе будем участвовать в управлении в качестве членов совета директоров, акционеров и соучредителей", - говорится в письме.

Топ-менеджеры пояснили, что не могут оставаться на руководящих постах, когда есть "более эффективные способы управления компанией".

Напомним, ранее компания Google создала самый мощный квантовый компьютер.