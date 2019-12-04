Конгресс США одобрил резолюцию против возвращения России к G7

В документе осуждается нарушение суверенитета Украины со стороны РФ, оккупация Крыма и дестабилизация на востоке Украины.

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию с призывом не возвращать Россию в G7 до тех пор, пока она не начнет уважать территориальную целостность своих соседей. Документ поддержали 339 конгрессменов, против него выступил 71, не голосовали еще 20. Такие данные опубликованы на сайте Офиса секретаря Палаты представителей.

В обнародованной Конгрессом резолюции осуждается нарушение суверенитета Украины со стороны РФ, оккупация Крыма и дестабилизация на востоке Украины.

"Не одобряем включение Российской Федерации в будущие саммиты Группы семи до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и не будет придерживаться стандартов демократических обществ", - говорится в документе.

В резолюции указано, что оккупация Крыма и части Донбасса являются прямым нарушением основополагающих принципов международного права, а также Устава Организации Объединенных Наций, Хельсинкского Заключительного акта и Будапештского меморандума 1994 года.

Подчеркивается, что Палата представителей вновь заявляет о своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также осуждает агрессивные действия России в Украине.

Кроме этого, осуждается "нападения Кремля на демократические общества во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах и других странах "Большой семерки".

"Призываем всех лидеров "большой семерки" выступить против реадмиссии России до тех пор, пока она не прекратит оккупацию всей суверенной территории Украины, включая Крым, и не прекратит нападения на демократии во всем мире; а также не одобряем включение России в будущие саммиты Большой Семерки, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ", - говорится в финальной части резолюции.

Напомним, Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годы. После присоединения России объединение получило название Группа восьми (G8).

Напомним, РФ была исключена из состава G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, но предложение не нашло отклика у других его членов.

В августе 2019, за несколько дней до саммита "Большой семерки", Трамп вновь выразил уверенность в необходимости расширить формат G7 до G8, возобновив в нем членство России.