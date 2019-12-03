Джонсон, Меркель, Макрон и Эрдоган обсудили Сирию

Канцлера Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии.

Встреча состоялась во вторник, 3 декабря, "на полях" саммита НАТО в Лондоне, передает Интерфакс-Украина.

"По большей части, речь шла о Сирии. Мы согласны в том, что борьба против "Исламского государства" должна быть продолжена и завершена", - сказала журналистам по итогам встречи канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, стороны планируют оставаться в контакте по этому вопросу.

Стороны, отметила канцлер, поддерживают политический процесс урегулирования через Конституционный комитет.

Кроме этого, участники встречи обсудили ситуацию в Ливии.

"Мы договорились и дальше работать в этом формате пока на уровне советников. В феврале следующего года мы снова встретимся в этом формате", - указала Меркель.

Напомним, 26 ноября Эрдоган заявил о продолжении военной операции в Сирии до достижения "поставленных целей". Ранее президент Турции говорил о том, что наступательная операция завершится только в том случае, "если курдские "террористы" сложат оружие и покинут приграничную территорию".

Мировое сообщество резко критикует действия Турции в Сирии и призывает прекратить операцию. В Евросоюзе и США группировка YPG также признана террористической, но возглавляемое ею объединение "Демократические силы Сирии" (SDF) является важным союзником Вашингтона в борьбе с боевиками "Исламского государства".

По данным ООН, из-за турецкой операции в Сирии 130 тыс. людей стали беженцами.