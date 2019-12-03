Большой переполох на маленькой Мальте. Как убийство привело к отставке правительства

О чем нужно знать?
Главной причиной отставки Джозефа Муската стало убийство журналистки-расследовательницы Дафне Каруаны Галиции в 2017 году. На Мальте она писала о кумовстве и коррупции в правительстве, взяточничестве, о связях местных чиновников с индустрией азартных игр и организованной преступностью. Именно она раскрыла схему незаконного использования программы «гражданство за инвестиции» и ливийско-итальянскую аферу с контрабандой дизельного топливо с участием мальтийских политиков.
Незадолго до убийства она, на основе опубликованных «Панамских документов», опубликовала расследование об офшорных счетах премьер-министра Джозефа Муската и его жены. О сокрытии платежей от компаний, связанных с семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева. Более того, в офшорных схемах оказались замешаны еще два политика связанные с Мускатом – министр Конрад Мицци и глава его администрации Кит Шембри .
В свете Панамского скандала Джозеф Мускат анонсировал досрочные выборы, которые его партия выиграла с большим перевесом. Журналистка раскритиковала Муската, сказав, что их готовили заранее .
Вскоре после этого Дафне Каруана Галиция была взорвана в собственном автомобиле неподалеку от города Бидны. Тело обнаружил один из её сыновей в 80 метрах от взрыва. По версии следствия, киллеры воспользовались радиоуправляемым устройством, которое купили у итальянской мафии.
Клубок распутывается
Интересно, что за последние несколько лет до убийства журналистка жаловалась на угрозы, дважды неизвестные пытались сжечь её дом, но еще в 2013 году она отказалась от полицейской охраны поскольку не доверяла местным органам правопорядка.
Через месяц после убийства были арестованы первые подозреваемые – Альфред Диджорджио, его брат Джордж и Винсент Мускат (не связан с премьером). Они еще не предстали перед судом и идет расследование, но, судя по последним данным, Мускат обвинил Альфреда Диджорджио в подготовке убийства и получении им 150 тысяч евро от некоего Мелвина Теумы. По словам Винсента, сначала журналистку планировали убить с помощью снайперской винтовки, но потом сменили план на контролируемый подрыв автомобиля.
Теума, будучи посредником в передаче денег за убийство, был арестован в ноябре 2019 года по другому делу, связанному с нелегальным игорным бизнесом. Но после предъявления обвинений, в обмен на помилование, он, по словам источника Reuters, предложил раскрывать информацию об убийстве Дафны Каруане Галиции.
Спустя шесть дней после задержания Мелвина Теумы был арестован и мальтийский мультимиллионер Йорджен Фенек, в доме которого часто работал Теума. Фенека обнаружили на его яхте, когда тот пытался на ней сбежать из страны.
Мальтийский бизнесмен назвал себя невиновным и обвинил во всём Кита Шембри, главу администрации премьера Муската, как и Теума, пытаясь получить помилование. В чем ему, к этому моменту, было отказано.
До этого, Дафна Каруана Галиция связывала Кита Шембри и Конрада Мицци с дубайской компанией Фенека – Dubai 17 . По её словам, эти трое были давно связаны, хотя подтвердить это смогли уже в расследовании Reuters.
Шембри, 26 ноября, ушедший в отставку, был задержан, допрошен, его дом обыскан, но вскоре его отпустили без предъявления обвинений. Другие политики тоже отрицают свою причастность к убийству журналистки. По словам адвоката Конрада Мицци, бывший министр не фигурирует ни в каком из расследований, связанных с Галицией.
Что дальше?
Учитывая новые подробности по делу, арест Фенека и протесты на улицах – Мускату пришлось заявить о своей отставке в январе. Также он перестанет быть главой Лейбористской партии. В отставку ушел и министр экономики – Крис Кардон, но вскоре он был восстановлен в должности.
При этом маловероятно, что это будет иметь какие-то серьезные последствия для политического ландшафта на Мальте. Лейбористская партия продолжает доминировать в местной политике и вряд ли столкнется с необходимостью новых досрочных выборов. Срочные – назначены на 2022 год.
В то же время это дело стало одним из самых крупнейших коррупционных скандалов в ЕС за годы. Дошло до того, что на Мальте будет действовать специальная комиссия Европарламента, которая будет контролировать прозрачность расследования, а некоторые оппозиционные мальтийские политики начали говорить, что Союзу стоит рассмотреть возможность введения санкций, что уже обсуждалось на примере Польши в 2017 году.
Помимо этого, глава Европейской Народной партии Манфред Вебер с трибуны Европарламента заявил, что мальтийский кризис – это угроза всему Европейскому проекту и что нужно очень четко дать понять, что убийство журналистов будет иметь прямые политические последствия.
Тем временем родные убитой журналистки заявляют, что отложенная до января отставка мальтийского премьера позволят ему и дальше покрывать своих друзей. Также её сын Метью написал в Твиттере, что Джозеф Мускат приказал убирать вещи, которые люди приносят к импровизированному мемориалу убитой.
В память о журналистке-расследовательнице 45 журналистов из 18 изданий запустили проект «Daphne Foundation», который будет продолжать расследования, которые начала Дафна Каруана Галиция.
Спустя три года по этому делу всё еще никто не осужден.