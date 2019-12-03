Спасатели предупредили о сильном снеге на большей части Украины
Спасатели предупредили о сильном снеге на большей части Украины
В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
Зеленский заявил, что пророссийские граждане Донбасса могут уезжать в РФ
Зеленский заявил, что пророссийские граждане Донбасса могут уезжать в РФ
Полиция нашла священника, который пропал в Киевской области
Полиция нашла священника, который пропал в Киевской области
Кабмин решил сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго"
Кабмин решил сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго"
В Киеве обстреляли автомобиль, убит ребенок (обновлено)
В Киеве обстреляли автомобиль, убит ребенок (обновлено)
Война иллюзий
Война иллюзий
В горные районы Закарпатья направили спецназ Нацгвардии
В горные районы Закарпатья направили спецназ Нацгвардии
Зеленский в интервью Der Spiegel назвал условия выборов на Донбассе
Зеленский в интервью Der Spiegel назвал условия выборов на Донбассе
ГлавнаяМир

Большой переполох на маленькой Мальте. Как убийство привело к отставке правительства

На улицы столицы Мальты вышли тысячи людей с требованием отставки премьер-министра Джозефа Муската. Его обвиняют в коррупции и в связи с убийцами журналистки-расследовательницы Дафне Каруаны Галиции. Мускат всё же отказался от своего поста. LB.ua разбирался, что произошло и почему это дело называют одним из самых коррупционных в истории ЕС.

Фото: EPA/UPG

О чем нужно знать?

Главной причиной отставки Джозефа Муската стало убийство журналистки-расследовательницы Дафне Каруаны Галиции в 2017 году. На Мальте она писала о кумовстве и коррупции в правительстве, взяточничестве, о связях местных чиновников с индустрией азартных игр и организованной преступностью. Именно она раскрыла схему незаконного использования программы «гражданство за инвестиции» и ливийско-итальянскую аферу с контрабандой дизельного топливо с участием мальтийских политиков.

Незадолго до убийства она, на основе опубликованных «Панамских документов», опубликовала расследование об офшорных счетах премьер-министра Джозефа Муската и его жены. О сокрытии платежей от компаний, связанных с семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева. Более того, в офшорных схемах оказались замешаны еще два политика связанные с Мускатом – министр Конрад Мицци и глава его администрации Кит Шембри .

В свете Панамского скандала Джозеф Мускат анонсировал досрочные выборы, которые его партия выиграла с большим перевесом. Журналистка раскритиковала Муската, сказав, что их готовили заранее .

Премьер-министр Джозеф Мускат и его супруга
Фото: qijysivebypi.ml
Премьер-министр Джозеф Мускат и его супруга

Вскоре после этого Дафне Каруана Галиция была взорвана в собственном автомобиле неподалеку от города Бидны. Тело обнаружил один из её сыновей в 80 метрах от взрыва. По версии следствия, киллеры воспользовались радиоуправляемым устройством, которое купили у итальянской мафии.

Клубок распутывается

Интересно, что за последние несколько лет до убийства журналистка жаловалась на угрозы, дважды неизвестные пытались сжечь её дом, но еще в 2013 году она отказалась от полицейской охраны поскольку не доверяла местным органам правопорядка.

Через месяц после убийства были арестованы первые подозреваемые – Альфред Диджорджио, его брат Джордж и Винсент Мускат (не связан с премьером). Они еще не предстали перед судом и идет расследование, но, судя по последним данным, Мускат обвинил Альфреда Диджорджио в подготовке убийства и получении им 150 тысяч евро от некоего Мелвина Теумы. По словам Винсента, сначала журналистку планировали убить с помощью снайперской винтовки, но потом сменили план на контролируемый подрыв автомобиля.

Полиция инспектирует место взрыва
Фото: timesofmalta.com
Полиция инспектирует место взрыва

Теума, будучи посредником в передаче денег за убийство, был арестован в ноябре 2019 года по другому делу, связанному с нелегальным игорным бизнесом. Но после предъявления обвинений, в обмен на помилование, он, по словам источника Reuters, предложил раскрывать информацию об убийстве Дафны Каруане Галиции.

Спустя шесть дней после задержания Мелвина Теумы был арестован и мальтийский мультимиллионер Йорджен Фенек, в доме которого часто работал Теума. Фенека обнаружили на его яхте, когда тот пытался на ней сбежать из страны.

Предприниматель Йорджен Фенек покидает суд в Валлетте, Мальта, 29 ноября 2019
Фото: EPA/UPG
Предприниматель Йорджен Фенек покидает суд в Валлетте, Мальта, 29 ноября 2019

Мальтийский бизнесмен назвал себя невиновным и обвинил во всём Кита Шембри, главу администрации премьера Муската, как и Теума, пытаясь получить помилование. В чем ему, к этому моменту, было отказано.

До этого, Дафна Каруана Галиция связывала Кита Шембри и Конрада Мицци с дубайской компанией Фенека – Dubai 17 . По её словам, эти трое были давно связаны, хотя подтвердить это смогли уже в расследовании Reuters.

Шембри, 26 ноября, ушедший в отставку, был задержан, допрошен, его дом обыскан, но вскоре его отпустили без предъявления обвинений. Другие политики тоже отрицают свою причастность к убийству журналистки. По словам адвоката Конрада Мицци, бывший министр не фигурирует ни в каком из расследований, связанных с Галицией.

Фото: EPA/UPG

Что дальше?

Учитывая новые подробности по делу, арест Фенека и протесты на улицах – Мускату пришлось заявить о своей отставке в январе. Также он перестанет быть главой Лейбористской партии. В отставку ушел и министр экономики – Крис Кардон, но вскоре он был восстановлен в должности.

При этом маловероятно, что это будет иметь какие-то серьезные последствия для политического ландшафта на Мальте. Лейбористская партия продолжает доминировать в местной политике и вряд ли столкнется с необходимостью новых досрочных выборов. Срочные – назначены на 2022 год.

В то же время это дело стало одним из самых крупнейших коррупционных скандалов в ЕС за годы. Дошло до того, что на Мальте будет действовать специальная комиссия Европарламента, которая будет контролировать прозрачность расследования, а некоторые оппозиционные мальтийские политики начали говорить, что Союзу стоит рассмотреть возможность введения санкций, что уже обсуждалось на примере Польши в 2017 году.

Помимо этого, глава Европейской Народной партии Манфред Вебер с трибуны Европарламента заявил, что мальтийский кризис – это угроза всему Европейскому проекту и что нужно очень четко дать понять, что убийство журналистов будет иметь прямые политические последствия.

Манфред Вебер во время пресс-конференции в Европейском парламенте в Брюсселе, 5 июня 2019.
Фото: EPA/UPG
Манфред Вебер во время пресс-конференции в Европейском парламенте в Брюсселе, 5 июня 2019.

Тем временем родные убитой журналистки заявляют, что отложенная до января отставка мальтийского премьера позволят ему и дальше покрывать своих друзей. Также её сын Метью написал в Твиттере, что Джозеф Мускат приказал убирать вещи, которые люди приносят к импровизированному мемориалу убитой.

В память о журналистке-расследовательнице 45 журналистов из 18 изданий запустили проект «Daphne Foundation», который будет продолжать расследования, которые начала Дафна Каруана Галиция.

Спустя три года по этому делу всё еще никто не осужден.

Фото: EPA/UPG

Павло ШаповалПавло Шаповал, Журналист
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также