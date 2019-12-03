Большой переполох на маленькой Мальте. Как убийство привело к отставке правительства

На улицы столицы Мальты вышли тысячи людей с требованием отставки премьер-министра Джозефа Муската. Его обвиняют в коррупции и в связи с убийцами журналистки-расследовательницы Дафне Каруаны Галиции. Мускат всё же отказался от своего поста. LB.ua разбирался, что произошло и почему это дело называют одним из самых коррупционных в истории ЕС.

Фото: EPA/UPG

О чем нужно знать?

Главной причиной отставки Джозефа Муската стало убийство журналистки-расследовательницы Дафне Каруаны Галиции в 2017 году. На Мальте она писала о кумовстве и коррупции в правительстве, взяточничестве, о связях местных чиновников с индустрией азартных игр и организованной преступностью. Именно она раскрыла схему незаконного использования программы «гражданство за инвестиции» и ливийско-итальянскую аферу с контрабандой дизельного топливо с участием мальтийских политиков.

Незадолго до убийства она, на основе опубликованных «Панамских документов», опубликовала расследование об офшорных счетах премьер-министра Джозефа Муската и его жены. О сокрытии платежей от компаний, связанных с семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева. Более того, в офшорных схемах оказались замешаны еще два политика связанные с Мускатом – министр Конрад Мицци и глава его администрации Кит Шембри .

В свете Панамского скандала Джозеф Мускат анонсировал досрочные выборы, которые его партия выиграла с большим перевесом. Журналистка раскритиковала Муската, сказав, что их готовили заранее .

Фото: qijysivebypi.ml Премьер-министр Джозеф Мускат и его супруга

Вскоре после этого Дафне Каруана Галиция была взорвана в собственном автомобиле неподалеку от города Бидны. Тело обнаружил один из её сыновей в 80 метрах от взрыва. По версии следствия, киллеры воспользовались радиоуправляемым устройством, которое купили у итальянской мафии.

Клубок распутывается

Интересно, что за последние несколько лет до убийства журналистка жаловалась на угрозы, дважды неизвестные пытались сжечь её дом, но еще в 2013 году она отказалась от полицейской охраны поскольку не доверяла местным органам правопорядка.

Через месяц после убийства были арестованы первые подозреваемые – Альфред Диджорджио, его брат Джордж и Винсент Мускат (не связан с премьером). Они еще не предстали перед судом и идет расследование, но, судя по последним данным, Мускат обвинил Альфреда Диджорджио в подготовке убийства и получении им 150 тысяч евро от некоего Мелвина Теумы. По словам Винсента, сначала журналистку планировали убить с помощью снайперской винтовки, но потом сменили план на контролируемый подрыв автомобиля.

Фото: timesofmalta.com Полиция инспектирует место взрыва

Теума, будучи посредником в передаче денег за убийство, был арестован в ноябре 2019 года по другому делу, связанному с нелегальным игорным бизнесом. Но после предъявления обвинений, в обмен на помилование, он, по словам источника Reuters, предложил раскрывать информацию об убийстве Дафны Каруане Галиции.

Спустя шесть дней после задержания Мелвина Теумы был арестован и мальтийский мультимиллионер Йорджен Фенек, в доме которого часто работал Теума. Фенека обнаружили на его яхте, когда тот пытался на ней сбежать из страны.

Фото: EPA/UPG Предприниматель Йорджен Фенек покидает суд в Валлетте, Мальта, 29 ноября 2019

Мальтийский бизнесмен назвал себя невиновным и обвинил во всём Кита Шембри, главу администрации премьера Муската, как и Теума, пытаясь получить помилование. В чем ему, к этому моменту, было отказано.

До этого, Дафна Каруана Галиция связывала Кита Шембри и Конрада Мицци с дубайской компанией Фенека – Dubai 17 . По её словам, эти трое были давно связаны, хотя подтвердить это смогли уже в расследовании Reuters.

Шембри, 26 ноября, ушедший в отставку, был задержан, допрошен, его дом обыскан, но вскоре его отпустили без предъявления обвинений. Другие политики тоже отрицают свою причастность к убийству журналистки. По словам адвоката Конрада Мицци, бывший министр не фигурирует ни в каком из расследований, связанных с Галицией.

Фото: EPA/UPG

Что дальше?

Учитывая новые подробности по делу, арест Фенека и протесты на улицах – Мускату пришлось заявить о своей отставке в январе. Также он перестанет быть главой Лейбористской партии. В отставку ушел и министр экономики – Крис Кардон, но вскоре он был восстановлен в должности.

При этом маловероятно, что это будет иметь какие-то серьезные последствия для политического ландшафта на Мальте. Лейбористская партия продолжает доминировать в местной политике и вряд ли столкнется с необходимостью новых досрочных выборов. Срочные – назначены на 2022 год.

В то же время это дело стало одним из самых крупнейших коррупционных скандалов в ЕС за годы. Дошло до того, что на Мальте будет действовать специальная комиссия Европарламента, которая будет контролировать прозрачность расследования, а некоторые оппозиционные мальтийские политики начали говорить, что Союзу стоит рассмотреть возможность введения санкций, что уже обсуждалось на примере Польши в 2017 году.

Помимо этого, глава Европейской Народной партии Манфред Вебер с трибуны Европарламента заявил, что мальтийский кризис – это угроза всему Европейскому проекту и что нужно очень четко дать понять, что убийство журналистов будет иметь прямые политические последствия.

Фото: EPA/UPG Манфред Вебер во время пресс-конференции в Европейском парламенте в Брюсселе, 5 июня 2019.

Тем временем родные убитой журналистки заявляют, что отложенная до января отставка мальтийского премьера позволят ему и дальше покрывать своих друзей. Также её сын Метью написал в Твиттере, что Джозеф Мускат приказал убирать вещи, которые люди приносят к импровизированному мемориалу убитой.

В память о журналистке-расследовательнице 45 журналистов из 18 изданий запустили проект «Daphne Foundation», который будет продолжать расследования, которые начала Дафна Каруана Галиция.

Спустя три года по этому делу всё еще никто не осужден.