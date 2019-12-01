Новый состав Еврокомиссии приступил к работе

Новый состав Европейской комиссии приступил к исполнению полномочий В воскресенье, 1 декабря, после формальной процедуры утверждения Евросоветом и Европарламентом. Об этом сообщает пресс-службу ведомства.

Новый состав Еврокомиссии начал деятельность в день 10-й годовщины с момента подписания Лиссабонского соглашения ЕС, которое стало определяющим документом для реформирования и сохранения единства Европейского Союза.

"С сегодняшнего дня мы являемся стражами Соглашений ЕС и охранниками Лиссабонского духа. Я чувствую эту ответственность", - сказала Урсула фон дер Ляен, новая глава Еврокомиссии, во время выступления.

По ее словам, благодаря ЕС Европа избавилась от тирании, превратилась в континент мира с правами и свободами для людей, которые являются большими чем где-либо в других частях мира.

"Но Европа - это не только сокровище, которое мы унаследовали. Европа является обещанием. Европа является будущим. Европа является чем-то таким, что мы должны строить - кирпич за кирпичом, день ко дню", - резюмировала Урсула фон дер Ляен.

Она также отметила, что перед Еврокомиссией стоит задача достойно сопровождать такие изменения.

Напомним, новый состав Еврокомиссии, утвержден в Страсбурге в конце ноября, будет работать до 2024 года. Бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен стала первой женщиной на посту главы Еврокомиссии.