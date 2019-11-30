Ди Каприо отверг обвинение президента Бразилии в поджогах лесов Амазонии

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо ответил на слова президента Бразилии Жаира Болсонару о том, что он выделяет деньги на поджог лесов Амазонии.

"Этот Леонардо Ди Каприо - крутой малый, да? Дает деньги, чтобы жечь Амазонию", - заявил Болсонару накануне.

Однако Ди Каприо, пообещавший выделить 5 млн долларов на спасение Амазонии, отверг обвинения президента Бразилии.

"В это кризисное для Амазонии время я поддерживают жителей Бразилии, которые работают над сохранением природного и культурного наследия. Это удивительный, трогательный и смиренный пример ответственности и энтузиазма, необходимых для сохранения окружающей среды. На кону будущее этих незаменимых экосистем, и я горд быть частью групп, которые занимаются их защитой. И хотя их стоит поддерживать, но мы не выделяли средства организациям, оказавшимся под ударом", - ответил Ди Каприо.

Напомним, что в 2019 года в Бразилии было зафиксировано рекордно большое количество лесных пожаров - на десятки процентов больше, чем в 2018 году.

G7 предложила выделить 20 млн на борьбу с ними, надеясь остановить катастрофу. Однако президент Бразилии, которого критикуют за нерешительную реакцию на сильнейшие лесные пожары в бассейне Амазонки, отказался принять помощь.