В Кремле прокомментировали предстоящую встречу Зеленского с Путиным

Формат и длительность встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина будет зависеть от графика работы лидеров во время саммита Нормандской четверки. Об этом на телеканале "Россия 1" сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Помощник Путина подтвердил намерение сторон провести двусторонние переговоры.

"Есть намерение провести такую двустороннюю встречу. Просто будет много зависеть от того, как будет построен график работы самой "четверки". Даже могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа", - сказал Ушаков.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который также присутствовал на программе, предположил, что встреча может поспособствовать нахождению "развязок" в ключевых проблемных вопросах.

"Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попробовать найти какие-то развязки", - высказался Песков.

В то же время, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что контакт Путина и Зеленского в Париже 9 декабря может позволить прояснить позицию Киева по минским договоренностям.

"Контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей", - сказал Лавров.

Он также отметил, что встреча не будет формальной, "потому что произойдет на полях другого мероприятия".

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит "нормандской четверки", в котором примут участие лидеры Украины, Германии, Франции и России. В конце ноября Зеленский заявил о возможности личной встречи с Путиным в Париже. Ранее о встрече двух президентов тет-а-тет сообщали российские СМИ.