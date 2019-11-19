"Газпром" официально предложил Украине однолетний контракт на транзит газа (обновлено)
"Газпром" официально предложил Украине однолетний контракт на транзит газа (обновлено)
МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами
МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами
ГБР направило в Генпрокуратуру проект подозрения Порошенко
ГБР направило в Генпрокуратуру проект подозрения Порошенко
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
В комитет ВР по нацбезопасности вошел "политик-антимайдановец" Требушкин
В комитет ВР по нацбезопасности вошел "политик-антимайдановец" Требушкин
Денисова попросила признать неконституционными пункты закона о сборе ЕСВ
Денисова попросила признать неконституционными пункты закона о сборе ЕСВ
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
Российский дрон прицельно сбросил гранату на позиции 46-й бригады
Российский дрон прицельно сбросил гранату на позиции 46-й бригады
Американец установил абсолютный мировой рекорд в жиме лежа
Американец установил абсолютный мировой рекорд в жиме лежа
ГлавнаяПолитика

В Кремле не исключили возможность встречи Зеленского и Путина тет-а-тет, - СМИ

"Все будет зависеть от общего фона. За три недели многое может произойти".

В Кремле не исключили возможность встречи Зеленского и Путина тет-а-тет, - СМИ
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

В Кремле не исключили вероятность встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина с глазу на глаз в формате переговоров "нормандской четверки" в Париже, которая состоится 9 декабря. Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источников.

"Все будет зависеть от общего фона. За три недели многое может произойти. Но обратите внимание, что Зеленский не допускает жестких высказываний в адрес Москвы, пытается высказываться нейтрально", - сказал собеседник.

Он также отметил, что возвращение Кремлем трех украинских судов накануне, а также обмен пленными в сентябре улучшает фон для будущих переговоров "четверки" в Париже.

Другой источник издания рассказал, что встреча с глазу на глаз не планируется и не рассматривается Москвой: «По итогам саммита будет сухой документ. Он уже готов». Тем не менее, категорически исключать вероятность разговора тет-а-тет между российским и украинским президентами он не стал.

Напомним, 18 октября Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетил Украину для подготовки предстоящего саммита в "нормандском формате". Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, а котором обсудили подготовку к нормандскому формату.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также