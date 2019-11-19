В Кремле не исключили возможность встречи Зеленского и Путина тет-а-тет, - СМИ

"Все будет зависеть от общего фона. За три недели многое может произойти".

В Кремле не исключили вероятность встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина с глазу на глаз в формате переговоров "нормандской четверки" в Париже, которая состоится 9 декабря. Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источников.

"Все будет зависеть от общего фона. За три недели многое может произойти. Но обратите внимание, что Зеленский не допускает жестких высказываний в адрес Москвы, пытается высказываться нейтрально", - сказал собеседник.

Он также отметил, что возвращение Кремлем трех украинских судов накануне, а также обмен пленными в сентябре улучшает фон для будущих переговоров "четверки" в Париже.

Другой источник издания рассказал, что встреча с глазу на глаз не планируется и не рассматривается Москвой: «По итогам саммита будет сухой документ. Он уже готов». Тем не менее, категорически исключать вероятность разговора тет-а-тет между российским и украинским президентами он не стал.

Напомним, 18 октября Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетил Украину для подготовки предстоящего саммита в "нормандском формате". Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, а котором обсудили подготовку к нормандскому формату.