Рада отменила "соевые правки Хомутынника"

Верховная Рада отменила так называемые "соевые правки" в Налоговый кодекс, которые были внесены в 2017 году и отменили возмещение НДС при экспорте сои и рапса.

Об этом говорится в законопроект №1210, который депутаты приняли в четверг 283 голосами.

Перед голосованием парламентским комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики была учтена соотстветствующая поправка №2123 народного депутата Данила Гетманцева ("Слуга народа"), которая исключает пункт 63 подраздела 2 Переходных положений.

Отменить "соевые правки", требовал президент Владимир Зеленский.

В декабре 2019 года в ходе поездки в село Красная Слободка в Киевской области президент пообщался с местными аграриями, которые пожаловались ему, что из-за правок, которые лоббировал народный депутат Виталий Хомутынник (совладелец "Кернела"), малые и средние производители потеряли возможность экспортировать сою и получать бюджетное возмещение НДС.

В результате фермеры были вынуждены сбывать продукцию переработчикам на невыгодных условиях, теряя при этом 20-25% с каждой тонны произведенной продукции.

"Соевые правки" также критиковались Европейским Союзом.