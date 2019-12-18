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Зеленский назвал возможной отмену "соевых правок Хомутынника"

Об этом он сообщил на встрече с аграриями.

Зеленский назвал возможной отмену "соевых правок Хомутынника"

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал аграриям, что Рада рассмотрит отмену правок в Налоговый кодекс 2017 года, которые запретили возвращение НДС при экспорте сои и рапса. 

Соответствующее заявление он сделал во время посещения села Красная Слободка Киевской области, говорится на странице Офиса президента в Facebook.

"Раньше цена была 11-12 000 гривен, сегодня - 8 000 с НДС, производитель теряет примерно 2000 гривен на тонне. Это большие деньги для сельхозпроизводителей. Например, на нашем хозяйстве собирается 1500 тонн сои - это три миллиона. А три миллиона - это новый трактор, новый доход", - сообщил один из участников встречи.

Отмечается, что крупные трейдеры экспортируют сою и получают возмещение, а малый и средний бизнес не имеют на это возможности.

"Фактически из-за соевых правок потеряли миллиарды гривен", - заявил предприниматель. 

"То есть нужно отменять эти правки? Я думаю, что это возможно", - сообщил президент.

Зеленский посоветовал аграриям обратиться к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии с просьбой в срочном порядке изучить все "продуктовые правки" на профильном комитете, чтобы Рада успела рассмотреть их до нового года. 

Напомним, что в 2017 году Рада проголосовала за пакет правок в Налоговый кодекс, некоторые из которых назвали "соевыми правками Хомутынника". Сам на тот момент депутат Виталий Хомутынник отрицал свою причастность к этим изменениям в законодательство, поскольку автором скандальной правки был нардеп Вадим Сидорчук.

Однако, по мнению аграриев, отмена возвращения НДС при экспорте сои и рапса дала возможность крупным корпорациям дешевле закупать сою и рапс, в том числе и компании "Кернел", совладельцем которой является Хомутынник.

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