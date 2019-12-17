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"Киевавтодор" сообщил об аварийной просадке покрытия на мосту Патона

На пять дней вводится ограничение на проезд.

"Киевавтодор" сообщил об аварийной просадке покрытия на мосту Патона
Фото: Информатор

"Киевавтодор" решил почти на неделю ограничить проезд по мосту Патона из-за аварийной просадки покрытия.

Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Движение ограничат по крайней правой полосе в сторону левого берега с 21:00 вторника (17 декабря) до 06:00 понедельника (23 декабря), чтобы прекратить разрушение плиты автопроезда.

Аварийно-восстановительные работы обещают проводить круглосуточно и по возможности восстановить проезд по всем полосам раньше запланированного.

Напомним, летом 2019 года директор Института электросварки Борис Патон заявил о необходимости реконструкции этого моста.

Позже представитель Института электросварки им. Патона Валерий Позняков заявил, что промедление с восстановительными работами на мосту Патона может привести к его разрушению.

Мост Патона через Днепр был введен в эксплуатацию в 1953 году и был крупнейшим в мире цельносварным мостом, у которого все швы, включая и монтажные, выполнены с помощью автоматической сварки. Это важнейшая транспортная артерия Киева, которая соединяет центр города с крупными левобережными жилмассивами.

Реконструировали его только один раз - в 2004 году, когда с моста демонтировали трамвайные пути. С тех пор ремонтные работы происходили только на небольших участках моста.

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