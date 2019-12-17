Зеленский в Баку подтвердил интерес Украины к проекту "Южный газовый коридор"

Президент Владимир Зеленский подтвердил интерес Украины к проекту "Южный газовый коридор".

Об этом он сказал на брифинге для журналистов после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"В эти дни отмечается декада успешной деятельности в Украине компании SOCAR. Мы будем всесторонне содействовать их работе по поставке нефти и газа, добыче газа в Украине. Также Украина поддерживает реализацию проекта "Южный газотранспортного коридора". Сегодня мы договорились изучить возможность его расширения. Это очень важный фактор диверсификации поставок газа европейским потребителям", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украине и Азербайджану следует использовать "уникальный транзитный потенциал" и развивать инфраструктуру для этого.

Напомним, что "Южный газовый коридор" - это проект по доставке азербайджанского газа в Европу. Его созданеи предусматривает расширение Южнокавказского газопровода (Баку - Тбилиси - Эрзурум), а также постройку в Турции Трансанатолийского газопровода TANAP и его продления в Европе - Трансадриатического газопровода TAP.

Мощность уже построенного в Турции газопровода TANAP - 16 млрд кубометров азербайджанского газа в год. Шесть миллиардов предназначены для турецкого рынка, остальное пойдет в Европу. При дополнительных инвестициях мощность газопровода можно будет увеличить до 31 млрд кубометров.

На начальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе в проект могут быть подключены и другие источники.