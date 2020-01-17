На ремонт дорог дополнительно привлекут 20 млрд грн, - советник премьер-министра Юрий Голик

Накануне правительство утвердило стратегию развития дорожной отрасли на текущий год. Согласно плану, будет отремонтировано 4 тысячи км дорог по всей стране.

Верховная Рада одобрила привлечение кредитных средств для увеличения финансирования ремонта автодорог в 2020 году. Результаты голосования прокомментировал в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

«Вчера писал про утверждение Кабинетом Министров перечня дорог для ремонта в этом году на общую сумму 32 млрд грн в рамках Дорожного фонда и отметил, что это только первый «транш» на приведение дорог в порядок.

Сегодня Верховная Рада проголосовала за основу и в целом два закона - 2660 и 2661 - позволяющие Укравтодору привлечь еще 20 млрд грн на ремонт дорог», - сообщил Голик.

Принятые законы дают возможность привлекать под государственные гарантии кредитные средства коммерческих банковских структур. Это позволит эффективно финансировать развитие дорожной отрасли Украины и выполнять ремонтно-строительные работы на автомобильных дорогах общего пользования, говорится в тексте закона.

Накануне правительство утвердило стратегию развития дорожной отрасли на текущий год. Согласно плану, будет отремонтировано 4 тысячи км дорог по всей стране.

«Но и это еще не все. Будут еще хорошие новости», - пообещал Голик.

Ранее советник главы правительства Юрий Голик сообщал о том, что президент Владимир Зеленский подписал законы, открывающие путь к инвестициям в дорожную отрасль.