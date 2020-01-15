Кабмин обнародует результаты предварительной переписи населения в этом месяце

Кабинет министров намерен обнародовать результат предварительной переписи населения уже в этом месяце. Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет на брифинге по результатам заседания правительства.

"Мы уже получили предварительные результаты. На следующей неделе, я надеюсь, мы сможем поделиться результатами", - отметил Дубилет.

Для переписи были использованы несколько методик, все они дали приблизительно одинаковый результат.

Дубилет также сообщил, что относительно способа переписи населения в 2020 году еще продолжаются дискуссии, но, по его мнению, традиционный способ переписи населения проводить не нужно, поскольку это привлечет лишние затраты.

По словам министра, в некоторых районах Киева была проведена пилотная перепись населения, в процессе которой множество людей не открыли дверь, что показывает неэффективность традиционного способа.

Напомним, в ноябре Дмитрий Дубилет сообщал про алгоритм для электронной переписи населения. За основу возьмут данные мобильных операторов о количестве пользователей и их месте расположения. Из спецреестров собирут данные о детях и пенсионеров.