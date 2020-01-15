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​"Слуга народа" обсудит с министрами и руководителями госпредприятий повышение зарплат чиновникам

"На фракцию вызвали руководителей больших предприятий, включая, "Укрпочту" и "Нафтогаз".

​"Слуга народа" обсудит с министрами и руководителями госпредприятий повышение зарплат чиновникам
Съезд "Слуг народа" (архивное фото)
Фото: Макс Требухов

Фракция "Слуга народа" проведёт заседание с членами Кабинета министров и руководителями госпредприятий о повышении зарплат чиновникам.

Об этом LB.ua сообщил источник в руководстве фракции.

"Сегодня, в 19:00 на фракцию вызвали руководителей больших предприятий. Включая, «Укрпочту», Коболева (глава НАК «Нафтогаз»)... Будем разбираться с завышенными зарплатами и премиями. Тема у всех на слуху, надо решать", - заявил нардеп.

Он также добавил, что на заседании будет присутствовать премьер-министр Алексей Гончарук, а также "другие министры, которых приведёт глава Кабмина".

Напомним, в пятницу, 17 января, Рада планирует заслушать информацию членов правительства о зарплатах и премиях в органах исполнительной власти.

В начале января издание "НВ" сообщило, что глава Минэкономразвития Тимофей Милованов, который жаловался на низкий оклад, осенью получал премии в размере от 345 до 587% оклада. В результате его итоговая зарплата в ноябре после уплаты налогов составила 64 306 гривен.

Позже стало известно, что гендиректор "Укрпочты" в 2020 году будет получать 1,89 млн гривен в месяц, а руководители "Нафтогаза" получат 700 млн гривен премии за отсуженные $2,9 млн у "Газпрома".

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