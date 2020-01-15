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Кабмин ликвидировал 85 неактуальных вспомогательных органов, - Гончарук

Среди них - межведомственные комиссии и координационные органы.

Кабмин ликвидировал 85 неактуальных вспомогательных органов, - Гончарук
Фото: facebook.com/PMHoncharuk/

Кабинет министров ликвидировал 85 вспомогательных органов правительства, функционирование которых потеряло свою актуальность. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграме. 

Среди этих вспомогательных органов - межведомственные комиссии и координационные органы, которые давно не работают.

Премьер также отметил, что раннее правительство осуществило полный аудит деятельности консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Кабинета Министров Украины.

В целом, правительство пока создало 264 вспомогательных органов.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук поручил за две недели подготовить и подать в Кабмин план переаттестации всех сотрудников Государственной налоговой службы в связи с выявлением коррупции в управлении ГНС в Одесской области

Гончарук также поручил руководителю ГНС Сергею Верланову поехать на место происшествия, разобраться в ситуации и доложить о результатах. 

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